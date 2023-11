Wielka awantura w sparingu polskich drużyn. Drastyczna decyzja sędziego

Do mocno nietypowego zdarzenia doszło popołudniu 17 listopada w podwarszawskich Ząbkach - to właśnie tam bowiem w sparingu zagrały ze sobą ekstraklasowy Radomiak Radom oraz pierwszoligowa Wisła Płock. Wszystko przebiegało normalnie do 73. minuty, ale później, w wyniku spięcia w polu karnym, wywiązała się dość duża awantura. Arbiter nie tylko musiał pokazać co bardziej krewkim futbolistom czerwone kartki, ale i... zakończył przedwcześnie spotkanie towarzyskie.