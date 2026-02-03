Wielcy polegli, ale zaskoczeń brak?

Lech Poznań - mistrz Polski.

Legia Warszawa - zdobywca Pucharu Polski.

Pogoń Szczecin - finalista krajowego pucharu.

Widzew Łódź - bijący wszelkie rekordy na rynku transferowym.

Raków Częstochowa - reprezentant ligi w europejskich pucharach, od lat będący w czołówce.

Oni wszyscy przegrali swoje mecze na inaugurację "wiosennych" zmagań w Ekstraklasie! Cudzysłów nieprzypadkowy, bo z wiosną ta pierwsza w 2026 roku kolejka nie miała wiele wspólnego. Kilkunastostopniowy mróz musieli przecierpieć na trybunach najwierniejsi kibice polskiej piłki. Ale dali radę. Piłkarze też dali radę. Dzięki temu mieliśmy czym się emocjonować. Przede wszystkim: wpadkami tych, którzy nie tylko na papierze, ale często też na swoim stadionie, wskazywani byli jako faworyci.

Tymczasem rzucam okiem na tabelę i zastanawiam się, czy można się dziwić?

Wygrał pierwszy, drugi, trzeci i czwarty najlepszy obecnie zespół Ekstraklasy.

Przegrała pierwsza, druga, trzecia i czwarta drużyna od końca.

Czyli jednak jakaś logika w tej Ekstraklasie nastąpiła. Sensacji nie ma, o ile obedrzemy biegających po boiskach zawodników z wynikającej z wielkości klubów otoczki. Oddajmy mistrzowi, co mistrzowskie i zacznijmy od spotkania przy Bułgarskiej. Bo to jednak jedyny przypadek, w którym również tabela broniła faworyta. Ale czy niespodzianką było to, że Lechia Gdańsk strzeli trzy bramki, skoro w pierwszym meczu tych drużyn zrobił to w pojedynkę najlepszy strzelec całej Ekstraklasy, a biało-zieloni trafiają do siatki zdecydowanie najczęściej w całej lidze?

Tomas Bobcek w stolicy Wielkopolski również wpisał się na listę strzelców. I grał znakomicie, przyćmiewając Mikaela Ishaka w pojedynku wybitnych ligowych snajperów. Nie tylko zresztą on. Camilo Mena napędzał akcje Lechii tak bardzo, że Michałowi Gurgulowi prędzej się kręciło w głowie niż było mu zimno. Trochę szczęścia w drugiej połowie - zwłaszcza przy samobójczej bramce Milicia, a i bezlitosnym wykorzystaniu błędu Skrzypczaka. Piłkarze Johna Carvera wytrzymali napór "Kolejorza", który później mocniej przycisnął, trzeba to gospodarzom oddać. I wyjechał z Poznania z kompletem punktów. A gdyby nie odjętych pięć "oczek" przed sezonem, przeskoczyłby mistrzów Polski w tabeli.

Wcześniej napompowany wydanymi milionami euro na transfery balon pękł z dużym hukiem w Łodzi. Ale tu też nie ma wielkiego zaskoczenia, że budowana dopiero drużyna Widzewa przegrała z drużyną Adriana Siemieńca, który pracuje w Białymstoku już ponad tysiąc dni (tylko Rafał Górak z GKS-u Katowice ma większy staż w swoim zespole). Szkoleniowiec "Jagi" przegrał w przedsezonowym sparingu z RTS aż 1:7, ale bilans pełnoprawnych, ligowych starć z łodzianami ma znakomity: 6 meczów, 6 zwycięstw.

Łukasz Gikiewicz: "Porażka Rakowa Częstochowa nie była niespodzianką"

Na Piłsudskiego przyjechał z drużyną, w pełnym tego słowa znaczeniu. I to go odróżniało od gospodarzy. Może Jagiellonia nie miała zbyt wielu sytuacji, a każdy celny strzał okazał się golem. Może karny na Pululu nie należał do tych z gatunku najbardziej ewidentnych. Ale spokój w swoich poczynaniach, organizacja gry, rozwiązania taktyczne - tym wszystkim drużyna Siemieńca górowała nad tą Jovicevicia.

Stołek Chorwata już po pierwszym meczu zrobił się gorący. Zbigniew Boniek czy Artur Wichniarek nie mieli wątpliwości, że błędy w tym meczu i rozczarowanie postawą solidnie wzmocnionych zimą widzewiaków ma swoje źródło na ławce trenerskiej. Dziwne byłoby tak szybkie zwolnienie trenera (choć w Widzewie są w zwalnianiu szkoleniowców doświadczeni w tym sezonie), ale głosy krytyki nie dziwią już wcale. Jovicević póki co ma kiepską średnią punktów w Ekstraklasie. Cztery "oczka" w ostatnich siedmiu meczach - widziałem szkoleniowców, którzy żegnali się z pracą w zespołach o lepszej formie, przy czym żaden z nich nie miał tak wielkich możliwości finansowych na przygotowanie i poukładanie drużyny jak Chorwat zimą.

Igor Jovićević Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Transfery to nie wszystko - na przykład Motor Lublin zimą ani nikogo nie kupił, ani nikogo nie sprzedał. Nawet za bardzo nie miałby kto tego zrobić, po następcy Pawła Golańskiego na stanowisku dyrektora sportowego po prostu nie ma. Do "Koziego Grodu" przyjechała Pogoń, która sprowadziła Acostę, 58-krotnego reprezentanta USA - tak jak wcześniej ściągnęła mistrza świata, Mendy'ego. I żaden z nich nie wyszedł na boisko. Tylko z ławki podniósł się Karol Angielski. Od początku grał 49-krotny reprezentant Węgier, Attila Szalai, ale wypadł słabo.

I co? I nic. Piłki rozdawali Rodrigues z Wolskim, snajperski instynkt miał Karol Czubak, z szaleńczą fantazją biegał N'Diaye - częściej chaotycznie, ale w jednej z sytuacji skutecznie. I nawet chociaż dość szczęśliwy gol po ładnym uderzeniu Ulvestada nawiązał kontakt, to po obronieniu rzutu karnego Grosickiego przez Brkicia, okazał się ledwie honorowym. Obecnie Motor wyprzedza w tabeli Pogoń o trzy punkty.

Porażka Rakowa Częstochowa też nie była niespodzianką - w końcu "Medaliki" zimą musiały zmienić trenera, a rok inaugurowali jadąc na stadion lidera Ekstraklasy. Wisła Płock straciła jeden ze swoich filarów w obronie, bo Edmundssonowi załączył się tryb "wyjazd albo protest", całkowicie lekceważąc pozycję w tabeli przed rudną wiosenną i zmniejszając szansę na tytuł swoją i niedawnych kolegów, bo pojawiła się opcja pt. "Serie A". Ale Mariusz Misiura sobie z tym doskonale poradził: "Nafciarze" wciąż byli solidni w obronie, choć Leszczyński miał dużo pracy, bo Raków zdecydowanie przeważał. Ale nie był tak skuteczny: leżąc na ziemi wynik otworzył Nowak, poprawił Jurić i trzy punkty zostały w Płocku.

Na koniec: creme de la creme, czyli wielkiego klubu wielkich kłopotów ciąg dalszy. Legia Warszawa spędziła całą zimę w strefie spadkowej i wydawało się, że mecz na Łazienkowskiej z Koroną Kielce jest niezłą okazją do tego, by się z niej wydostać. Tymczasem nie dość, że drużyna Jacka Zielińskiego dobrze przepracowała okres zimowy i co najmniej podtrzymała swoją dyspozycję z udanej jesieni, to jeszcze znalazła zimą napastnika, którego brakowało i jej, i drużynie Marka Papszuna.

Mariusz Stępiński okazał się bohaterem tej kolejki - jeśli polscy piłkarze mają wracać z zagranicznych wojaży, to właśnie w takim stylu. Dwie bramki, a mógł być przecież hat-trick, od którego napastnika Korony dzielił minimalny spalony. Po drugiej stronie mieliśmy Miletę Rajovicia, który nie grał złego meczu, ale fatalnie strzelił rzut karny i jeszcze gorzej dobijał. Gdyby każdy legionista wystąpił na poziomie Elitima, pewno udałoby się to spotkanie wygrać, a tak - zanim Marek Papszun chociaż pomyśli o europejskich pucharach, musi stoczyć twardy bój o utrzymanie w Ekstraklasie. To nie jest żadna przesada - tak wygląda rzeczywistość po 19. kolejkach Ekstraklasy.

Mariusz Stępiński Leszek Szymański PAP

Niels Frederiksen Monika Wantoła INTERIA.PL

