"Wielbłąd" bramkarza i gol w ostatniej akcji! Ogromne emocje w Grodzisku

Aż do 93. minuty Stal Mielec prowadziła w Grodzisku z Wartą Poznań 1-0, co dawało jej duże szanse na spędzenie zimowej przerwy na podium Ekstraklasy. W ostatniej akcji meczu straciła jednak bramkę, choć przynajmniej do jutra to trzecie miejsce zachowała. Remis 1-1 sprawia, że tak Warta, jak i Stal, mogą mówić o bardzo udanej jesieni.