Poprzedni sezon Betclic 1. Ligi w dużym stopniu był naznaczony wielkimi powrotami. Po czterech latach oczekiwania na boiska Ekstraklasy wraca Wisła Kraków. Tylko rok trwała natomiast przerwa Śląska Wrocław. "Wojskowi" w przeciągu 12 miesięcy przeszli drogę z nieba do piekła - najpierw ocierając się o mistrzostwo Polski, by finalnie pożegnać się z Ekstraklasą.

Wraz z tokiem baraży jasnym było, że trzecim z beniaminków Ekstraklasy będzie absolutny debiutant. Ostatecznie to miano przypadło Wieczystej Kraków, która w finale okazała się lepsza od Chrobrego Głogów.

Po doniesieniach medialnych wydawało się, że przyszłość tego projektu wisi na włosku. Finalnie jednak historyczny awans stał się faktem, a Wojciech Kwiecień nie porzucił finansowania Wieczystej. Drużyna Kazimierza Moskala finalizuje właśnie pierwsze wzmocnienie.

Media: Maciej Kikolski będzie nowym zawodnikiem Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków przez lata dała się poznać kibicom polskiej piłki jako klub, który nie zamierza szczędzić grosza na nowych zawodników. Już na niższych poziomach rozgrywkowych byli w stanie sprowadzać tak uznane nazwiska jak Sławomir Peszko, Michał Pazdan czy Jacek Góralski.

Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" ogłosił nazwisko pierwszego zawodnika, który latem zasili szeregi Wieczystej Kraków. Mowa o Macieju Kikolskim, bramkarzu dotychczas związanym z Widzewem Łódź. Umowa między klubami ma objąć roczne wypożyczenie oraz będzie zawierała klauzulę wykupu przez krakowski klub.

Rozwiń

Kikolski do Widzewa trafił latem ubiegłego roku przechodząc z Radomiaka Radom. Młodzieżowy reprezentant Polski okazję do gry miał jednak tylko jesienią, a po raz ostatni na murawie pojawił się w grudniu. Jego sytuację zmieniło przyjście zimą Bartłomieja Drągowskiego, który z automatu stał się podstawowym wyborem na pozycji bramkarza.

Dotychczas podstawowym bramkarzem Wieczystej był Antoni Mikułko - zawodnik również mający na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. 20-latek wiosną był bardzo silnym punktem zespołu w walce o awans do Ekstraklasy. Jego przyszłość pozostaje jednak niewiadomą. Jak donoszą "Meczyki" jego umowa z Wieczystą wygaśnie z końcem czerwca, lecz zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.

Kikolski będzie pierwszym transferem przychodzącym do Wieczystej. Krakowianie wcześniej ogłosili już pożegnanie z kilkoma zawodnikami. W Wieczystej na poziomie Ekstraklasy nie zagrają m.in. Carlitos, Jacek Góralski, Joan Roman czy Michał Trąbka. Zespół Kazimierza Moskala w debiucie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym zmierzy się z Radomiakiem Radom.

Piłkarze Wieczystej Kraków Artur Barbarowski East News

W bramce gości musiał uwijać się Maciej Kikolski Monika Wantoła INTERIA.PL





Kamil Majchrzak - Jiri Lehecka. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport