Wieczysta zaczyna szaleć. Padł transferowy rekord. Będzie szturm w Ekstraklasie

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Wieczysta Kraków ogłosiła pierwszy transfer przed startem sezonu 2026/27. Beniaminek Ekstraklasy pozyskał norweskiego pomocnika Tobiasa Christensena. 26-latek został kupiony z Rapidu Bukareszt za 1,4 mln euro, stając się tym samym najdroższym zawodnikiem w historii krakowskiego klubu. Złożył podpis na dwuletnim kontrakcie z opcją prolongaty o kolejny rok.

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Norweski pomocnik Tobias Christensen (w środku) został oficjalnie przedstawiony jako nowy nabytek Wieczystej Kraków FLAVIU BUBOIAFP

W minionym sezonie Tobias Christensen rozegrał w barwach Rapidu Bukareszt 36 spotkań, zdobył jedną bramkę i zaliczył dziewięć asyst. Teraz statystyki będzie budował na arenach Ekstraklasy. Jego umowa z Wieczystą Kraków obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku i zawiera opcję prolongaty o kolejny sezon.

To pierwszy transfer beniaminka przed historycznym sezonem w Ekstraklasie. I zarazem rekordowy w dziejach klubu. Rumuńskie media donoszą, że Christensen kosztował 1,4 mln euro. Taką samą kwotę transakcji podaje serwis Transfermarkt.

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26-letni pomocnik ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Norwegii. Nie doczekał debiutu w dorosłej kadrze. W Wieczystej będzie występował z numerem 10.

Do tej pory najdroższym pozyskanym piłkarzem pozostawał w klubowych kronikach Aleksandar Djermanović. Serbski stoper dołączył do zespołu w lutym tego roku. Kosztował 600 tys. euro.

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W czwartek Wieczysta poinformowała również o pożegnaniu trzech doświadczonych graczy. Z drużyny odchodzą Rafał Pietrzak (34 lata), Michał Pazdan (38) i Maciej Gajos (35). Dwaj pierwsi przebyli z krakowskim klubem drogę od III ligi do Ekstraklasy.

Ekipa prowadzona przez Kazimierza Moskala zainauguruje ekstraklasowy sezon 2026/27. W piątek 24 lipca (18:00) zmierzy się w gościnie z Radomiakiem. W najbliższych tygodniach należy się spodziewać kolejnych wzmocnień kadrowych.

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