Wieczysta walczy o gwiazdora Ekstraklasy. Do gry wkroczył uczestnik Ligi Mistrzów

- Po trzech sezonach spędzonych w Białymstoku, w koszulce Jagiellonii, nadszedł czas, by zamknąć ten piękny rozdział mojej kariery - przekazał pod koniec maja Afimico Pululu, który pożegnał się z Jagiellonią.

W białostockim klubie spędził trzy sezony. W tym czasie rozegrał 134 spotkania, w których strzelił 56 bramek oraz zanotował 17 asyst. Z ekipą Adriana Siemieńca zdobył mistrzostwo Polski oraz zabłysnął w europejskich pucharach. W poprzednim roku został królem strzelców Ligi Konferencji.

Gdzie trafi Pululu? Jest kolejny chętny

30 czerwca 27-latek będzie wolnym zawodnikiem. Bezgotówkowo trafi do nowej drużyny. Z tego powodu wiele klubów chciałoby ściągnąć go do siebie. W ostatnim czasie mówiło się o przenosinach do Widzewa Łódź czy Wieczystej Kraków. W obu miejscach mógłby liczyć na lukratywne wynagrodzenie.

Sam napastnik zastanawia się nad swoją przyszłością. Rozważa pozostanie w Ekstraklasie, ale jednocześnie nie wyklucza transferu za granicę. Jak podaje serwis protathlima.com, transakcją z udziałem Pululu zaczął interesować się cypryjski Pafos FC.

Zespół ten w poprzednim sezonie występował w fazie ligowej Ligi Mistrzów, zajął 26. miejsce, był bliski awansu do play-offów. W przyszłej kampanii Pafos zagra w eliminacjach do Ligi Europy.

Niedawno Piotr Koźmiński przekazywał, że Afimico Pululu "ma na stole" aż około 8-9 ofert. W swoim ostatnim sezonie w barwach Jagiellonii rozegrał 47 spotkań. Strzelił aż 21 goli i dołożył osiem asyst. 27-latek niejednokrotnie udowodnił, że w optymalnej formie może rywalizować z drużynami najlepszych lig w Europie.

W jego CV znajdziemy FC Basel, Greuther Furth oraz Neuchatel Xamax. Można zgadywać, że do samego końca o względy Pululu walczyć będą drużyny z naszej ligi, zdając sobie sprawę z tego, że jest on gwarancją goli.

Afimico Pululu Michal Janek/REPORTER East News

Afimico Pululu Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Kacper Chodyna (Legia) i Afimico Pululu (Jagiellonia) Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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