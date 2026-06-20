Wieczysta walczy o gwiazdora Ekstraklasy. Do gry wkroczył uczestnik Ligi Mistrzów
Wiemy już, że dokładnie 30 czerwca Afimico Pululu przestanie być zawodnikiem Jagiellonii Białystok. 27-latek nie zdecydował się przedłużyć kontraktu. W takiej sytuacji stał się smakowitym kąskiem na rynku transferowym, z nowym pracodawcą będzie mógł związać się za darmo. Napastnik nie może narzekać na brak zainteresowania. Jego nazwisko zawitało na liście życzeń jednego z uczestników ostatniej edycji Ligi Mistrzów.
- Po trzech sezonach spędzonych w Białymstoku, w koszulce Jagiellonii, nadszedł czas, by zamknąć ten piękny rozdział mojej kariery - przekazał pod koniec maja Afimico Pululu, który pożegnał się z Jagiellonią.
W białostockim klubie spędził trzy sezony. W tym czasie rozegrał 134 spotkania, w których strzelił 56 bramek oraz zanotował 17 asyst. Z ekipą Adriana Siemieńca zdobył mistrzostwo Polski oraz zabłysnął w europejskich pucharach. W poprzednim roku został królem strzelców Ligi Konferencji.
Gdzie trafi Pululu? Jest kolejny chętny
30 czerwca 27-latek będzie wolnym zawodnikiem. Bezgotówkowo trafi do nowej drużyny. Z tego powodu wiele klubów chciałoby ściągnąć go do siebie. W ostatnim czasie mówiło się o przenosinach do Widzewa Łódź czy Wieczystej Kraków. W obu miejscach mógłby liczyć na lukratywne wynagrodzenie.
Sam napastnik zastanawia się nad swoją przyszłością. Rozważa pozostanie w Ekstraklasie, ale jednocześnie nie wyklucza transferu za granicę. Jak podaje serwis protathlima.com, transakcją z udziałem Pululu zaczął interesować się cypryjski Pafos FC.
Zespół ten w poprzednim sezonie występował w fazie ligowej Ligi Mistrzów, zajął 26. miejsce, był bliski awansu do play-offów. W przyszłej kampanii Pafos zagra w eliminacjach do Ligi Europy.
Niedawno Piotr Koźmiński przekazywał, że Afimico Pululu "ma na stole" aż około 8-9 ofert. W swoim ostatnim sezonie w barwach Jagiellonii rozegrał 47 spotkań. Strzelił aż 21 goli i dołożył osiem asyst. 27-latek niejednokrotnie udowodnił, że w optymalnej formie może rywalizować z drużynami najlepszych lig w Europie.
W jego CV znajdziemy FC Basel, Greuther Furth oraz Neuchatel Xamax. Można zgadywać, że do samego końca o względy Pululu walczyć będą drużyny z naszej ligi, zdając sobie sprawę z tego, że jest on gwarancją goli.