Wieczysta słynęła z... wyścigów maluchów. Piłkarze nosili stroje z worków

Spis treści: "Wieczysta dołącza to topu krakowskich klubów" Krzysztof Baranowski: mecze na Wieczystej trzeba było przerywać, kiedy właściciel jechał bryczką Data powstania, która budzi kontrowersje Stroje piłkarskie z worków po mące Zbigniew Krawczyk - legenda Wieczystej. Był pierwszym piłkarzem Lecha sprzedanym za granicę Wieczysta słynęła z... wyścigów maluchów

Wieczysta Kraków jest ósmym klubem z Krakowa, który zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Najbardziej znane są oczywiście: Wisła Kraków, Cracovia, Hutnik Nowa Huta i Garbarnia Kraków, ale w Ekstraklasie, która w ciągu 100 lat miała różne, nazwy występowały także: Wawel Kraków, Podgórze Kraków i Jutrzenka Kraków.

Wieczysta to klub założony w 1942 roku. Do niedawna nie odgrywał większej roli nawet w lokalnym futbolu i rywalizował w klasie okręgowej. W 2020 roku drużynę zaczął wspierać biznesmen Wojciech Kwiecień i Żółto-Czarni zaczęli piąć się po szczeblach krajowej hierarchii. W sukcesach sportowych pomagało m.in. zatrudnienie znanych piłkarzy, byłych reprezentantów Polski m.in.: Sławomira Peszki, Radosława Majewskiego, Jacka Góralskiego, Rafała Pietrzaka czy Michała Pazdana.

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W I lidze Wieczysta mecze w roli gospodarza rozgrywała w Sosnowcu. Teraz jednak osiągnięto porozumienie z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz Wisłą i jej domowym obiektem będzie Synerise Arena Kraków - Stadion Miejski im. Henryka Reymana.

Po awansie do ekstraklasy klub, który funkcjonował jako stowarzyszenie kultury fizycznej, musiał przekształcić się w spółkę akcyjną. Stało się to w czerwcu, a jedynym akcjonariuszem Wieczysta Kraków S.A. jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wieczysta Kraków.

Prezesem pozostał Andrzej Turecki, były piłkarz Cracovii, a w skład zarządu weszli Łukasz Ścigalski, jako wiceprezes zarządu ds. operacyjnych, i Peszko, który odpowiada za sprawy sportowe.

O ciekawej historii Wieczystej Interia Sport porozmawiała z Krzysztofem Baranowskim, który jest prezesem Stowarzyszenia Sportowa Kultura, ale też autorem monografii Wieczystej oraz filmów związanych z historią tego klubu.

"Wieczysta dołącza to topu krakowskich klubów"

Tomasz Kalemba, Interia Sport: To jest duży szok dla społeczności Wieczystej, że klub będzie grał na jednym poziomie z takimi markami jak Wisła, Cracovia, Legia Warszawa, czy Lech Poznań?

Krzysztof Baranowski, prezes Stowarzyszenia Sportowa Kultura: - Myślę, że to na pewno jest szok. Pytanie jednak, czy duży, bo przecież ludzie trochę zaczęli się przyzwyczajać do tego, co się dzieje na Wieczystej od dłuższego czasu. Ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że ta Ekstraklasa, była dla mnie szokiem. Nie spodziewałem się, że aż tak szybko się to wydarzy i niemal sezon po sezonie - z jednym wyjątkiem - będziemy szli do Ekstraklasy. Natomiast w momencie, kiedy cała sytuacja wokół Wieczystej zaczęła się klarować, to każdy wiedział, że będzie ciekawie i klub dojdzie daleko.

Pierwsze boisko powstawało na ulicy Czyżyńskiej. Tak naprawdę to była właściwie łąka z wytyczonymi liniami na prywatnej działce. Były takie wzmianki, że jak właściciel swoją bryczką przejeżdżał do domu, to mecz był przerywany przez sędziego, bo musiał "przeciąć" boisko. Te początki były zatem trudne

Sytuacja nabrała rozpędu po tym, jak klub zaczął wspierać Wojciech Kwiecień. Przyjście takiego inwestora zmieniło kibiców i społeczność Wieczystej?

- Nie oszukujmy się, Wieczysta zawsze była klubem niższych lig, więc wiadomo, że ludzie, którzy są z okolicy, na Wieczystą chodzili i ten klub obserwowali. Dzisiaj jest więcej osób oczywiście, no bo się dzieje dużo wokół klubu. I to jest ciekawe dla wielu. Zwłaszcza że w Krakowie zawsze mieliśmy: Wisłę, Cracovię, Hutnika i Garbarnię. Te cztery największe kluby w mieście były najbardziej utytułowane. Teraz Wieczysta dołącza do tego topu. To jest zatem taka ciekawostka dla ludzi zmęczonych troszeczkę rywalizacją Cracovii z Wisłą. Wieczysta może być zatem fajną alternatywą dla rodzin z dziećmi i takich casualowych kibiców. Oczywiście ci ludzie, którzy zawsze przy Wieczystej byli, nadal z nią są. Natomiast baza kibiców buduje się cały czas. Myślę, że w tym roku będzie dużo łatwiej, bo jednak w Sosnowcu było ciężej to robić. Wielu kibiców nie zamierzało dojeżdżać z Krakowa na mecze do Sosnowca.

Teraz spotkania będą rozgrywane na stadionie przy ulicy Reymonta w Krakowie, więc będzie łatwiej zbudować lokalną bazę kibiców. Liczę też na to, że Wieczysta zyska fanów w innych zakątkach Polski. Jeżeli chodzi o społeczność Wieczystej, to ona na pewno się nie zmieniła. Pamiętam, że kiedy grałem jeszcze w juniorach klubu, to ci ludzie zawsze byli nawet na naszych meczach. Wieczysta zawsze budziła zainteresowanie w okolicy. Dla tych najwytrwalszych fanów to jest świetna sprawa, że teraz klub jest w Ekstraklasie. Po tylu latach mogą obserwować coś, czego nikt się nie spodziewał. W Wieczystej grałem 15 lat temu jako junior, to były wtedy zupełnie inna realia. W życiu bym się nie spodziewał, że dzisiaj będziemy o Wieczystej rozmawiać w takim kontekście, w jakim właśnie rozmawiamy.

Założę się, że nikt nigdy w klubie nie myślał o Ekstraklasie. Trzecia liga to chyba był szczyt marzeń.

- To prawda. Zresztą Wieczysta przed erą Wojciecha Kwietnia najwyżej grała właśnie w trzeciej lidze. To było w czasach PRL. Wówczas jednak była pierwsza liga, druga liga, trzecia liga, a po niej tylko klasa okręgowa i A klasa. Struktura ligowa była zatem dużo mniejsza.

Dużą bolączką jest to, że macie swój stadion, ale nie możecie na nim grać. Z drugiej strony nie opłaca się chyba budować tak dużego obiektu?

- Biorąc pod uwagę, jaki obiekt ma Prądniczanka Kraków, która jest niedaleko, bo to zaledwie kilka przecznic dalej, to jest dowód na to, że można zbudować mały obiekt funkcjonalny. Oczywiście trzeba brać pod uwagę też wymogi ekstraklasowe. Trzeba by się do tego dostosować, natomiast da się to zrobić. I pewnie tak się stanie, że Wieczysta doczeka się nowoczesnego stadionu. Na razie nie wiadomo, na jak długo będzie go potrzebowała. To wszystko okaże się po pierwszych meczach w Ekstraklasie. Zobaczymy, czy klub będzie, jak w ostatnich latach, w wyższej połówce ligi, czy jednak będzie walczył o utrzymanie. Na pewno jednak można wybudować na obecnych terenach nowoczesny obiekt. Tylko oczywiście wszystko trzeba zrobić z głową, bo też nie ma sensu budować dla Wieczystej stadionu na przykładowo 10 tysięcy kibiców. Inne stadiony w naszym mieście pokazują, że ciężko je zapełnić. Trzeba mierzyć siły na zamiary.

Krzysztof Baranowski: mecze na Wieczystej trzeba było przerywać, kiedy właściciel jechał bryczką

Pogrzebmy trochę w historii. Wieczysta ma barwy żółto-czarne. Skąd się one wzięły?

- Tego nigdy się nie udało się ustalić. W pewnym momencie one po prostu się pojawiły. Widziałem jednak też zdjęcia, chociażby z lat 80. ubiegłego wieku, gdzie Wieczysta grała w biało-niebieskich kompletach. Nie jestem zatem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie ma jednoznacznego momentu i jednoznacznego dowodu na to, odkąd Wieczysta ma żółto-czarne barwy. Na pewno ma je od dawna, bo widziałem herb na dokumentach z lat 60. i już wtedy był on żółto-czarny. Pisząc książkę, nie udało mi się dotrzeć do takiego dokumentu, do wzmianki, czy historii, która by powiedziała, że od dzisiaj gramy w żółto-czarnych barwach. Kiedyś też herb Wieczystej był inny. Ten aktualny też nie wiadomo, kiedy powstał i kto go stworzył.

Kiedyś Wieczysta była chyba wiejskim klubem, bo obecne tereny nie należały - zdaje się - do Krakowa. Jak teraz jest on traktowany? To jest klub dzielnicowy, czy osiedlowy. Jak można go umiejscowić?

- Wieczysta jest klubem osiedlowym, ale dawniej nazywana była klubem dzielnicowym, bo tutaj w rejonie była Wieczysta, był Dąbski, była właśnie Prądniczanka. Osiedle Wieczysta to jest twór, który istnieje. Wcześniej to był przysiółek Wieczysta we wsi Rakowice. Ten teren urbanizował się dość późno, bo tak naprawdę Wieczysta zaczęła się intensywnie rozwijać, kiedy budowano Nową Hutę. W latach 40. ubiegłego wieku włączono ten przysiółek i całą wieś Rakowice, do której on należał, do Krakowa jako kolejną dzielnicę.

Czyli można powiedzieć, że początki piłkarskiej drużyny tworzyły się na wiejskich łąkach?

- Tak. Dzisiaj mówi się na cały rejon osiedle Wieczysta. Tak się w Krakowie zwyczajowo przyjęło, bo faktycznie to osiedle jest tutaj właśnie zaraz obok stadionu. Pierwsze boisko powstawało na ulicy Czyżyńskiej. Tak naprawdę to była właściwie łąka z wytyczonymi liniami na prywatnej działce. Były takie wzmianki, że jak właściciel swoją bryczką przejeżdżał do domu, to mecz był przerywany przez sędziego, bo musiał "przeciąć" boisko. Te początki były zatem trudne. Przed 1942 rokiem, czyli przed oficjalną datą założenia Wieczystej, ci wszyscy ludzie, którzy tworzyli klub, grali na łąkach, tworząc różne dzikie drużyny. Teren nie był zurbanizowany, więc było wiele takich łak w okolicy, na których można było grać w piłkę.

Czyli obecny stadion nie jest pierwotną lokalizacją?

- Pierwsze boisko było, jak wspominałem, na ulicy Czyżyńskiej. Dla lepszego oglądu to był teren w okolicach obecnej Tauron Areny. Gdy budowano halę, obok parku AWF były też takie ogródki działkowe, cały taki kompleks i właśnie w okolicach tych ogródków działkowych, czyli w okolicach dzisiejszej Tauron Areny było to pierwsze boisko. Drugie było już jakby za dzisiejszymi torami tramwajowymi w miejscu obok Domu Handlowego Hermes. To jest znane miejsce na mapie Krakowa. To sklep, który stoi do dzisiaj obok szkoły kolejowej. Później boisko zostało przesunięte jeszcze troszeczkę wyżej w głąb osiedla. Natomiast czwarta lokalizacja to jest ta, którą znamy dzisiaj. Ona istnieje od 1983 roku.

Ludzie się już przyzwyczaili do tej lokalizacji i pewnie nie będzie kolejnej?

- To się okaże, bo różne sytuacje się mogą wydarzyć. Natomiast, jeśli chodzi o lokalizację, to jest to całkiem dobre miejsce dla kibiców. Tak naprawdę na obiekt jest rzut beretem z Rynku Głównego. Co prawda jest on w głębi osiedla, więc pewnie jego mieszkańcom niespecjalnie dni meczowe są w smak. Natomiast jeśli chodzi o dojazdy dla kibiców, to miejsce jest dość przyjazne. Zwłaszcza że teraz jak skończy się budowa torów tramwajowych i wszystko wróci do normy, bo dzisiaj okolica jest rozkopana od kilku lat. To całkiem przyjemna lokalizacja do pójścia na mecz po prostu.

Data powstania, która budzi kontrowersje

A co z nazwą klubu? Ona zawsze tak brzmiała?

- Od 1942 roku funkcjonuje nazwa Wieczysta z małą przerwą na okres zaraz po wojnie. Kiedy komuniści modernizowali polski sport, to grała ona pod szyldem Spójni. Wtedy, kiedy kluby musiały być w różnych tych zrzeszeniach, to Wieczysta połączyła się z Dąbskim w klubie o nazwie Spójnia. To trwało może trzy-cztery lata. Przed powstaniem Wieczystej, czyli przed 1942 rokiem, przez chwilę klub nazywał się Wieczyszczanka. A jeszcze chwilę wcześniej to była Ostoja. Formalnie klub powstał w 1942 roku, ale uznaje się, że ludzie, którzy tworzyli Wieczystą, najpierw stworzyli klub o nazwie Ostoja w drugiej połowie lat 30. Później grali jako Wieczyszczanka. Natomiast z Wieczyszczanki stworzyli Wieczystą już oficjalnie w 1942 roku.

Data powstania klubu budzi kontrowersje, bo to był jednak czas okupacji hitlerowskiej, a przecież sport był zakazany przez okupanta?

- W 1942 roku powstał jednak statut klubu, który dał początek Wieczystej. Ta grała w okupacyjnych mistrzostwach Krakowa, czyli w rozgrywkach konspiracyjnych. Na ten temat rozmawiałem z panem Ludwikiem Miętą-Mikołajewiczaem, prezesem koszykarskiej Wisły i TS Wisły. On mówił, że pamięta, bo był wtedy małym dzieckiem, jak chodził na mecze Rakowiczanki, która była nieopodal Wieczystej. I normalnie żołnierze Luftwaffe, którzy stacjonowali na lotnisku w Rakowicach, chodzili na mecze w mundurach i oglądali je razem z Polakami. Oczywiście był oficjalny zakaz generalnego gubernatora Hansa Franka uprawiania sportu przez Polaków i zrzeszania się. Natomiast Niemcy - wiadomo, byli Niemcy i Niemcy. I niektórzy przymykali oko, a niektórzy nie. Jak rozmawiałem ze Zbigniewem Krawczykiem, byłym piłkarzem Wieczystej, to mówił, że słyszał opowieści z tamtych czasów. I w restauracjach, które były nieopodal boiska, normalnie niemieccy żołnierze, przychodzili się napić i widzieli, że Polacy robią coś zakazanego. Przymykali na to oko, więc gdzieś w konspiracji dało się tworzyć kluby, czy organizować rozgrywki. Zresztą Wieczysta nie jest jedynym klubem, który ma okupacyjną datę założenia, ale rzeczywiście takich jest niewiele, co może budzić kontrowersje.

Nigdy nie było z tego powodu zgrzytu? Nikt nie zarzucał Wieczystej, że akurat w czasach okupacji się zawiązała?

- Jest na pewno polemika wśród historyków sportu i futbolu. Niektóre daty w historii przyjmuje się za symboliczne, więc ja podchodzę do tego tak, że to jest po prostu taki moment, w którym ówcześni piłkarze, działacze, ludzie związani z klubem uznali, że chcą tworzyć klub sportowy. Zrobili to w czasie wojny, bo może w ten sposób chcieli walczyć z okupantem, krzewiąc ducha sportowego i patriotycznego, bo tak się też przez sport robiło.

Kiedyś wokół boiska była żużlowa bieżnia. I na niej odbywały się wyścigi... maluchów, czyli Fiatów 126p. To nie były jednak wyścigi organizowane pod szyldem Wieczystej, ale działo się to na obiektach klubu, rozsławiając poniekąd Wieczystą. To była inicjatywa jednego z ludzi, który współpracował wówczas z marką Marlboro, która chciała wejść na polski rynek i potrzebowała rozsławić swoją markę. I po prostu ściągnął te wyścigi do Krakowa.

Stroje piłkarskie z worków po mące

Kiedy tworzyły się kluby, to bywało, że były one związane z czymś konkretnie. Jak było w przypadku Wieczystej?

- Młyny i łuszczarnie to było miejsce, które rozwijało region Wieczystej, więc naturalnym było to, że miało to wpływ na klub. Zwłaszcza, że w młynie - w późniejszym okresie - dyrektorem był Andrzej Duda, który po prostu chciał rozwijać Wieczystą. Dawał zatem - jeśli było to możliwe - zatrudnienie piłkarzom. Przekazywał też na rzecz klubu różnego rodzaju sprzęt. To były m.in. deski, z których zbito choćby pierwszy barak na ulicy Czyżyńskiej, którym piłkarze mogli się przebierać. Przekazywał też różne worki. Także te po mące, z których szyte były stroje piłkarskie. Młyn i łuszczarnia były katalizatorem rozwoju regionu, a skoro Wieczysta w nim była, to jednocześnie też mogła się rozwijać.

Sama nazwa klubu ma jakąś historię?

- Trzeba byłoby tak naprawdę się zastanowić nad historią Krakowa, bo nazwa Wieczysta, funkcjonowała dużo wcześniej, niż powstał klub. Ta nazwa była na mapach już pod koniec XIX wieku. Trzeba byłoby tak naprawdę ustalić, skąd się Wieczysta wzięła pod kątem w ogóle regionu. Od jednego z synów założycieli klubu usłyszałem anegdotę o nazwie klubu. Mówił on, że trakt kolejowy, który przebiegał tędy, był bardzo popularny. Jeździło zatem wiele pociągów, a ludzie nie zważali na to i często przechodzili przez tory. Bywało, że ginęli na nich. Mówiło się zatem, że ktoś poszedł na wieczność. I stąd miała być Wieczysta. Natomiast klub wziął po prostu nazwę od miejsca, w którym powstał. To miejsce tak się geograficznie nazywało. Dlaczego? Tego nie jestem w stanie wyjaśnić.

Zbigniew Krawczyk - legenda Wieczystej. Był pierwszym piłkarzem Lecha sprzedanym za granicę

Każdy klub ma jakieś swoje legendy sportowe. W Wieczystej też byli piłkarze, którzy są owiani legendą, a może ktoś zaszedł gdzieś bardzo daleko?

- Zbigniew Krawczyk, o którym wspominałem, jest wychowankiem. Natomiast jako młody chłopak trafił do Wisły Kraków, a potem do Lecha Poznań i był pierwszym piłkarzem tego klubu, który został wytransferowany za granicę. To jest chyba najbardziej znany wychowanek Wieczystej. Z tych czasów dawniejszych, to na pewno takim jest Antoni Kawula nazywany "Zbójem". Zresztą nakręciliśmy o nim osobny film, bo uznaliśmy, że to jest postać warta tego. Kiedy pisałem książkę, to tak naprawdę wiedzieliśmy, że był ktoś taki jak Antoni Kawula. Natomiast udało mi się stworzyć cały jego biogram, który nawet zaszokował rodzinę. To był człowiek, który trafił do trzech obozów koncentracyjnych, przeżył jednak wojnę i był gwiazdą Wieczystej - przed wojną i potem po wojnie, więc to jest taki ciekawy wątek, który poruszałem w książce. W obecnych czasach Wieczysta miała kilku dobrych wychowanków. Chociażby Maciej Papież, który był młodzieżowym reprezentantem Polski. Niestety nie zrobił kariery przez kontuzję kolana w młodym wieku, grając już w barwach Hutnika. Rozmawiałem z wieloma osobami i widzieli go w roli przyszłego reprezentanta Polski. Dzisiaj nasza akademia dopiero szkoli narybek.

Był jakiś trener, który miał duży wpływ na rozwój Wieczystej?

- Nie wskazywałbym żadnego trenera, jeśli chodzi o rozwój klubu. Natomiast na pewno wyróżniłbym Jacka Ścigalskiego. To jest człowiek, który w klubie jest od ponad 50 lat. Był wieloletnim piłkarzem, a dzisiaj jest działaczem. Do dzisiaj pracuje w klubie. To jest człowiek, który był w klubie o każdej porze dnia. Miał ogromny wpływ na rozwój klubu. Dzisiaj jego syn - Łukasz Ścigalski - jest dyrektorem Wieczystej.

Wieczysta słynęła z... wyścigów maluchów

Wieczysta jest klubem jednosekcyjnym?

- Dzisiaj tak. Dawniej miała różne sekcje. Oczywiście to były sekcje amatorskie. Istniała sekcja brydżowa, szachowa i lekkoatletyczna. Dziś została już tylko pika nożna. Wieczysta kojarzyła się jednak też z... wyścigami.

Jak to?

- Klub nie miał żadnej sekcji związanej z motoryzacją. Kiedyś wokół boiska była żużlowa bieżnia. I na niej odbywały się wyścigi... maluchów, czyli Fiatów 126p. To nie były jednak wyścigi organizowane pod szyldem Wieczystej, ale działo się to na obiektach klubu, rozsławiając poniekąd Wieczystą. To była inicjatywa jednego z ludzi, który współpracował wówczas z marką Marlboro, która chciała wejść na polski rynek i potrzebowała rozsławić swoją markę. I po prostu ściągnął te wyścigi do Krakowa. Wieczysta miała tę bieżnię żużlową, więc dogadano się z klubem, że to będzie robione tutaj.

Dziś mieszkańcy Wieczystej są pewnie dumni z klubu?

- Ja nie jestem z Wieczystej, więc trudno jest mi się za nich wypowiadać. Natomiast myślę, że tak. Dla ludzi, którzy zawsze byli z Wieczystą, jest wielkie wydarzenie. Jak rozmawiałem z ludźmi, którzy dzisiaj mają po 70 lat i grali dla Wieczystej, gdy tworzyliśmy serial, to byli oni w ciężkim szoku, że ktoś po 40 latach w ogóle jest zainteresowany tym, że oni w tę piłkę grali i ten klub tworzyli. Sport to są emocje, więc na pewno są teraz dumni z tego, gdzie jest Wieczysta. Dla tych ludzi, którzy zawsze mieli w sercu Wieczystą, bo spędzili tutaj wiele lat i przeżyli z nią duże emocje, to myślę, że Ekstraklasa tak naprawdę to jest najpiękniejszy prezent, jaki mogli w życiu dostać.

Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Wieczysta Kraków, 15.06.2025 r. Grzegorz Wajda East News

Piłkarze Wieczystej Kraków Marek Lasyk/REPORTER East News

Kibice Wieczystej na stadionie Wisły Przemysław Langier materiały prasowe

Trener Wieczystej Kraków Kazimierz Moskal WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS/Polska Press/East News East News





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