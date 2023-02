Wieczysta się nie zatrzymuje. Sprowadzi piłkarza z Ekstraklasy?

To nie koniec, bo jak donosi Superexpress, klub Wojciecha Kwietnia zagiął parol na ofensywnego pomocnika, Serba z austriackim paszportem, Srdjana Spiridonovicia. To zawodnik, który sezon 2019/20 spędził w Pogoni Szczecin, po czym odszedł do Crvenej zvezdy Belgrad. Stolicy Serbii nie podbił i został wypożyczony do tureckiego Gençlerbirliği, a następnie greckiego Atromitosu.