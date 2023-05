Wieczysta się nie zatrzymuje. Pozyska byłego reprezentanta?

Wieczysta Kraków pozyska Rafała Pietrzaka?

W przeciwnym kierunku do Pietrzaka kierunku, czyli z Wieczystej do Lechii powędruje bramkarz młodzieżowej reprezentacji Polski, Antoni Mikułko. Zimą zawodnik został wypożyczony do krakowskiego klubu na 1,5 roku, z zastrzeżeniem, że w każdym oknie transferowym gdańszczanie mogą to wypożyczenie skrócić. Lechia Gdańsk poinformowała już, że Mikułko rozpocznie przygotowania z Biało-Zielonymi, którzy w sezonie 2023/24 po degradacji będą występować w I lidze, na zapleczu Ekstraklasy.