Wieczysta rozbiła bank. Kosmiczna oferta dla piłkarza Ekstraklasy. "Z zagranicy byśmy takiej nie dostali"

Pokazał to między innymi transfer Michała Trąbki ze Stali Mielec, który zszokował nieco piłkarskie środowisko w naszym kraju. 26-letni piłkarz zaledwie pół roku wcześniej przyszedł do Mielca z ŁKS gdzie pokazywał już przebłyski dobrej formy. Dopiero w Stali zaczął pokazywać pełnię możliwości, w bieżącym sezonie zagrał w podstawowym składzie drużyny trenera Kamila Kieresia we wszystkich spotkaniach .

Mimo to skusił się na ofertę z trzecioligowca. Jak jednak ujawnił prezes Stali Jacek Klimek na antenie Canal+, oferta za zawodnika była tak dobra, że nawet zagraniczne kluby by jej nie przelicytowały.

Prezes ujawnił kulisy transferu. "Życiowa szansa"

"Powiedziałem Michałowi, że jeśli chce usłyszeć moją opinię jako prezesa, to powiedziałem mu: zastanów się, bo to jest koniec twojej kariery. Powiedziałem też, że jeśli pyta mnie jako kolegę, to żeby absolutnie się nie zastanawiał ani minuty, tylko leciał do Wieczystej. To była jego życiowa szansa" - mówił działacz.