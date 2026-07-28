Wieczysta Kraków w poprzednim sezonie dopięła swego i po barażach awansowała do PKO BP Ekstraklasy. Zespół Kazimierza Moskala na inaugurację uległ Radomiakowi Radom 1:2, a obecnie przygotowuje się do starcia z mistrzem Polski - Lechem Poznań, które zaplanowano na sobotę (1 sierpnia).

Mateusz Wieteska o krok od Wieczystej Kraków. Media: W czwartek testy

Klub z Krakowa wzmocniło już siedmiu zawodników, ale to na pewno nie koniec ruchów transferowych. Portal meczyki.pl informuje, że do drużyny ma dołączyć Mateusz Wieteska, który ma ważny kontrakt z Cagliari do 30 czerwca 2027 roku. - 29-latek ma w środę pojawić się w Polsce i w czwartek przejść testy medyczne - informuje Tomasz Włodarczyk.

Wieteska miałby podpisać w Krakowie roczny kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Portal transfermarkt.de wycenia 6-krotnego reprezentanta Polski na milion euro.

Środkowy obrońca w sezonie 2025/26 był wypożyczony z Cagliari do tureckiego Kocaelisporu. Rozegrał tam tylko jedno spotkanie. Było to spowodowane tym, że już na inaugurację zerwał więzadła krzyżowe.

Wieteska ostatni raz na polskich boiskach wystąpił na początku sezonu 2022/23 w barwach Legii Warszawa. Później przeniósł się do francuskiego Clermont Foot 63. Następnie grał w Cagliari, PAOK Saloniki i Kocaelisporze.

Mateusz Wieteska AFP

Mateusz Wieczysta o krok od Wieczystej Kraków PIOTR DZIURMAN East News





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