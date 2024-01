Wieczysta królową polowania. Tym razem kontraktuje podporę klubu Ekstraklasy

Michał Trąbka zamieni ekstraklasową Stal Mielec na lidera III ligi Wieczystą Kraków. 26-letni Trąbka zaledwie pół roku wcześniej przyszedł do Mielca z ŁKS gdzie pokazywał już przebłyski dobrej formy. Dopiero w Stali zaczął pokazywać pełnię możliwości, w bieżącym sezonie zagrał w podstawowym składzie drużyny trenera Kamila Kieresia we wszystkich spotkaniach. STrąbka miał kontrakt ze Stalą ważny do 30 czerwca 2025 r., więc Wieczysta musiała solidnie zapłacić, zapewne była to kwota siedmiocyfrowa.