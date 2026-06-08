Wieczysta Kraków wydała oświadczenie. Koniec spekulacji, wyprowadzka w tle

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

W przyszłym sezonie PKO BP Ekstraklasy zagrają aż trzy drużyny z Krakowa. Wisła oraz Cracovia były pewne co do tego, że będą mogły występować na domowych stadionach. Problem miała jednak Wieczysta, która dopiero w barażach pojawiła się na obiekcie przy ulicy Reymonta. Dziś zakończyły się negocjacje z działaczami "Białej Gwiazdy" dotyczące dalszego korzystania z obiektu. Beniaminki najwyższej klasy rozgrywkowej wydały komunikaty o tej samej godzinie.

Piłkarz Wieczystej Kraków w żółto-czarnym stroju stoi na murawie, drużyna i tłum widoczni w tle.
Wieczysta KrakówNurPhoto / ContributorGetty Images

Wieczysta Kraków co prawda awansowała do PKO BP Ekstraklasy, ale jej kibice długo nie mogli odetchnąć z ulgą. Klub Wojciecha Kwietnia nie ma odpowiedniego domowego stadionu, wobec czego musiał znaleźć sobie inny obiekt, na którym mógłby rozgrywać mecze z czołowymi polskimi drużynami. Sympatycy klubu obawiali się najgorszego, czyli wyprowadzki ze stolicy Małopolski. Do niej jednak na pewno nie dojdzie. Potwierdzenie otrzymaliśmy w poniedziałkowy wieczór.

Podopieczni Kazimierza Moskala będą rywalizować na Synerise Arenie. Co prawda w mediach społecznościowych zirytował się dziś Jarosław Królewski, lecz ostatecznie obie strony doszły do porozumienia. Mowa na razie o liście intencyjnym określającym ramy współpracy. Z oświadczeń dowiadujemy się, że sprawy związane z murawą weźmie na siebie Wisła. Wieczysta z kolei ma zapewnić środki oraz sprzęt niezbędny do przygotowania obiektu. "Biała Gwiazda" nie będzie ponadto operatorem spotkań drugiego z beniaminków PKO BP Ekstraklasy.

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"Wisła i Wieczysta będą grać w Krakowie na przemian w rozgrywkach Ekstraklasy w poszczególnych tygodniach. Wieczysta ma dużą szansę osiągnąć drugą pod względem liczebności frekwencję w Krakowie podczas swoich meczów. Absolutnie kwestia kanibalizacji masy kibicowskiej nie jest i nie będzie dla nas problemem. Kibice Wisły i Wieczystej to często te same zbiory" - powiedział Jarosław Królewski, prezes wracającej do elity "Białej Gwiazdy".

"Cieszymy się, że wspólnie z Wisłą Kraków udało się wypracować porozumienie korzystne dla obu klubów, ich kibiców oraz całego miasta. Wierzymy, że będzie to dodatkowym impulsem dla rozwoju futbolu i wzrostu zainteresowania piłką nożną w regionie. Jesteśmy gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność za przygotowanie obiektu do wymogów Ekstraklasy oraz realizować tę współpracę w duchu partnerstwa i wzajemnego szacunku" - dodał natomiast Łukasz Ścigalski, dyrektor wykonawczy Wieczystej.

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Umowa ma zostać podpisana pod koniec czerwca. List intencyjny oznacza już jednak, iż działacze mogą skupić się tylko i wyłącznie na sprawach sportowych. Niebawem powinniśmy zobaczyć sporą liczbę transferów.

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Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden ubrany w czerwony strój, drugi w żółty, widoczny dynamiczny moment walki na boisku, w tle pozostali zawodnicy i bramka
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Piłkarze dwóch drużyn w trakcie meczu, zawodnicy w żółto-czarnych strojach skupieni na środku boiska, otoczeni przez rywali w bordowych koszulkach, tłum widzów w tle.
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