Wieczysta Kraków szykuje prawdziwy hit. Media: transfer prosto z Anglii

Jeszcze kilka lat temu marzenia Wojciecha Kwietnia mogły wydawać się rzeczą kompletnie nierealną. "Król aptek" wykupił bowiem Wieczystą Kraków z zamiarem wprowadzenia jej do PKO BP Ekstraklasy.

Po kilku latach jego pragnienie stało się jednak rzeczywistością. W sezonie 2025/2026 Wieczysta dostała się do baraży o awans do polskiej elity futbolu. W półfinale Krakowianie rzutem na taśmę wyeliminowali Polonię Warszawa. To dało im prawo gry w decydującym spotkaniu, w którym zmierzyli się z Chrobrym Głogów. Po dość wyrównanym starciu wszystko było już jasne - w sezonie 2026/2027 Wieczysta zaliczy debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju nad Wisłą.

Wieczysta planuje pierwsze wzmocnienie. Chcą sięgnąć po Polaka

Nowa liga oznacza zupełnie nowe realia oraz wyzwania. Aby nie zaliczyć szybkiego spadku, beniaminek powinien zaplanować bardzo konkretne wzmocnienia kadry. Nie inaczej jest w przypadku Wieczystej, która może uraczyć swoich kibiców bardzo interesującą propozycją.

Jak podaje portal "meczyki.pl" włodarze krakowskiej ekipy są żywo zainteresowani pozyskaniem Jakuba Stolarczyka, a więc bramkarza angielskiego Leicester City.

- Po spadku z Premier League do Championship klub czekała relegacja z Championship do League One. Z tego powodu w klubie może dojść do głębokich zmian. [...]. W poszukiwaniu oszczędności Leicester City może być skłonne sprzedać Jakuba Stolarczyka. Jak ustaliły Meczyki, polskim bramkarzem byłaby zainteresowana Wieczysta Kraków - piszą dziennikarze wspomnianego portalu.

Przypadek Stolarczyka jest dość ciekawy. Polski golkiper nie miał dotychczas okazji występować w PKO BP Ekstraklasie. Trafił on do młodzieżowego zespołu Leicester w 2017 roku. Od tego czasu jego kariera toczyła się wyłącznie na wyspach. Kilka lat spędził na różnych wypożyczeniach, aż w końcu w 2023 roku na stałe zasilił szeregi pierwszej drużyny "Lisów".

W swojej dotychczasowej karierze miał on okazję rozegrać 10 spotkań na poziomie Premier League, oraz 38 meczów w Championship. Mimo kiepskich wyników Leicester, doświadczenie Stolarczyka mogłoby się okazać bardzo cenne w kontekście bojów Wieczystej w PKO BP Ekstraklasie. W ekipie z Krakowa znajduje się obecnie 21-letni Antoni Mikułko. To wciąż perspektywiczny golkiper, lecz jego stosunkowo niewielkie doświadczenie (33 mecze w Betclic II Lidze, 37 meczów w Betclic I Lidze oraz 1 mecz w Pucharze Polski) mogłoby stanowić pewien problem na najwyższym szczeblu rozgrywkowym.

Jakub Stolarczyk MI News/NurPhoto AFP

Piłkarze Wieczystej Kraków Artur Barbarowski East News

Wojciech Kwiecień, 15.06.2025 r. Grzegorz Wajda East News





DJB: Jak Brazylia poradzi sobie na Mistrzostwach Świata? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO