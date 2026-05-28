Wieczysta Kraków - Polonia Warszawa. O której baraż? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Półfinał baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy Wieczysta Kraków - Polonia Warszawa zostanie rozegrany dzisiaj 28 maja na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik spotkania na stronie Interii Sport.

Wieczysta Kraków - Polonia Warszawa. Baraże o Ekstraklasę. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Wieczysta Kraków i Polonia Warszawa zajęły pozycje na koniec sezonu Betclic I ligi, które dały im prawo do gry w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Drużyna z Krakowa uplasowała się na trzecim miejscu, a "Czarne Koszule" na szóstym. W związku z tym obie ekipy zagrają ze sobą w półfinale baraży.

Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie Wisły Kraków. Pikanterii tej rywalizacji dodaje fakt, że Wojciech Kwiecień wciąż może zostać udziałowcem "Białej Gwiazdy", choć ponoć jest to już coraz mniej prawdopodobne. Wiele w tej kwestii zależy od losu Wieczystej. Wieczysta może po raz pierwszy w swojej historii awansować do najwyższego szczebla rozgrywek, z kolei Polonia ma szansę powrócić do Ekstraklasy aż po 13 latach nieobecności.

Oba zespoły zmierzyły się ze sobą w minionym sezonie dwukrotnie. Najpierw Wieczysta rozbiła aż 6:1 Polonię w Warszawie, z kolei w rundzie rewanżowej to "Poloniści" triumfowali 2:1 w stolicy Małopolski. Jak będzie tym razem?

