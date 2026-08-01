Wieczysta Kraków - Lech Poznań. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Wieczysta Kraków - Lech Poznań w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 17:30 na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Wieczysta - Lech. Jak oba zespoły poradziły sobie na starcie Ekstraklasy?

Wieczysta Kraków od porażki zaczęła swój pierwszy w historii sezon w PKO BP Ekstraklasie. Piłkarze Kazimierza Moskala zmierzyli się na wyjeździe z Radomiakiem Radom, któremu ulegli 1:2. Teraz czas na pierwszy, historyczny mecz Wieczystej na poziomie Ekstraklasy w Krakowie, a jej rywalem będzie Lech Poznań.

Wydawało się, że mistrz Polski jest znakomicie przygotowany do sezonu. Lech zaczął od przekonujących zwycięstw 3:1 z Górnikiem Zabrze i 4:1 z Aarhus. Następnie przyszło pierwsze rozczarowanie, jaki był remis w lidze 0:0 z Cracovią. To było jednak nic w porównaniu z tym, co wydarzyło się w minioną środę. "Kolejorz" roztrwonił bowiem trzybramkową przewagę z pierwszego starcia z Aarhus i w kompromitujących okolicznościach pożegnał się z eliminacjami Ligi Mistrzów po rzutach karnych.

Piłkarze Nielsa Frederiksena będą chcieli odzyskać zaufanie kibiców w meczu z Wieczystą, a mogą to tylko zrobić zdobywając dziś trzy punkty w efektownym stylu. Jednak jeśli tak rozbity Lech nie zdoła się pozbierać, może stworzyć okazję dla krakowskiego zespołu na pozytywny wynik. Kto wygra pierwsze historyczne spotkanie obu tych zespołów?

Wieczysta Kraków - Lech Poznań. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA]

Mecz Wieczysta Kraków - Lech Poznań w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 17:30 na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Lech Poznań MIKKEL BERG PEDERSEN East News

Piłkarze Wieczystej Kraków w debiutanckim dla siebie sezonie PKO BP Ekstraklasy Piotr Polak PAP





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