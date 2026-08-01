Wieczysta Kraków - Lech Poznań. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Lech Poznań zagra dziś z Wieczystą Kraków w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy. "Kolejorz" ma wiele do udowodnienia swoim kibicom po kompromitacji z Aarhus, z kolei piłkarze Wieczystej liczą, że uda im się namieszać w starciu z pokiereszowanym mistrzem Polski. O której godzinie gra Lech dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Wieczysta Kraków - Lech Poznań? Transmisja na żywo. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Wieczysta Kraków - Lech Poznań w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 17:30 na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Wieczysta - Lech. Jak oba zespoły poradziły sobie na starcie Ekstraklasy?
Wieczysta Kraków od porażki zaczęła swój pierwszy w historii sezon w PKO BP Ekstraklasie. Piłkarze Kazimierza Moskala zmierzyli się na wyjeździe z Radomiakiem Radom, któremu ulegli 1:2. Teraz czas na pierwszy, historyczny mecz Wieczystej na poziomie Ekstraklasy w Krakowie, a jej rywalem będzie Lech Poznań.
Wydawało się, że mistrz Polski jest znakomicie przygotowany do sezonu. Lech zaczął od przekonujących zwycięstw 3:1 z Górnikiem Zabrze i 4:1 z Aarhus. Następnie przyszło pierwsze rozczarowanie, jaki był remis w lidze 0:0 z Cracovią. To było jednak nic w porównaniu z tym, co wydarzyło się w minioną środę. "Kolejorz" roztrwonił bowiem trzybramkową przewagę z pierwszego starcia z Aarhus i w kompromitujących okolicznościach pożegnał się z eliminacjami Ligi Mistrzów po rzutach karnych.
Piłkarze Nielsa Frederiksena będą chcieli odzyskać zaufanie kibiców w meczu z Wieczystą, a mogą to tylko zrobić zdobywając dziś trzy punkty w efektownym stylu. Jednak jeśli tak rozbity Lech nie zdoła się pozbierać, może stworzyć okazję dla krakowskiego zespołu na pozytywny wynik. Kto wygra pierwsze historyczne spotkanie obu tych zespołów?
Wieczysta Kraków - Lech Poznań. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA]
Mecz Wieczysta Kraków - Lech Poznań w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 17:30 na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.