Wieczysta Kraków - Chrobry Głogów. O której baraż? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Finał baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy Wieczysta Kraków - Chrobry Głogów zostanie rozegrany dzisiaj 31 maja na Stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie o godzinie 20:45. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik spotkania na stronie Interii Sport.

Chrobry Głogów został pierwszym finalistą tegorocznych baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Głogowianie mierzyli się z łódzkim ŁKS-em, a rywalizacja była bardzo wyrównana. W regulaminowym czasie gry padł remis 1:1, który utrzymał się przez całą dogrywkę. O rozstrzygnięciu ostatecznie przesądziły rzuty karne, które 5:4 wygrali piłkarze Chrobrego. Dzięki temu drużyna prowadzona przez Łukasza Becelle stoi przed szansą wywalczenia pierwsze w swojej 80-letniej historii awansu na najwyższy szczebel rozgrywek.

W finale baraży Chrobry zmierzy się z Wieczystą Kraków, która również walczy o swój premierowy awans. Ekipa prowadzona przez Kazimierza Moskala w półfinale stworzyła ekscytujące widowisko rywalizując z Polonią Warszawa. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem ekipy z Krakowa 3:2.

Chrobry i Wieczysta w tym sezonie zagrały przeciwko sobie dwukrotnie. Jesienią w Głogowie 2:1 wygrali piłkarze z Krakowa, natomiast w rewanżu w stolicy Małopolski padł remis 1:1. Sezon ligowy Wieczysta zakończyła na trzecim miejscu w tabeli, a Chrobry uplasował się tuż z jej plecami. Jaki wynik padnie w najważniejszym spotkaniu w historii obu tych klubów?

Finał baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy Wieczysta Kraków - Chrobry Głogów zostanie rozegrany dzisiaj 31 maja na Stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie o godzinie 20:45. Relacja tekstowa i wynik spotkania na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego meczu będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

Wieczysta Kraków marzy o awansie do PKO BP Ekstraklasy Marcin Golba AFP

Piłkarze Chrobrego Głogów są o krok od historycznego awansu do Ekstraklasy KAI TALLER Newspix.pl





