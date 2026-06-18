Szerokim echem niosła się w Polsce kwestia Wieczystej Kraków i jej gry w PKO BP Ekstraklasie. Jak powszechnie wiadomo, ekipa początkowo nie dostała licencji na występy w najwyższej klasie rozgrywkowej, lecz finalnie decyzja została zmieniona i władze ligi wydały na to zgodę.

Co więcej, nie był to jedyny powód, dla którego zespół mógł w Ekstraklasie jednak nie grać. W mediach pojawiały się informacje ws. ewentualnego przejęcia Wisły Kraków przez Wojciecha Kwietnia, czyli właściciela Wieczystej. To do skutku jednak nie dojdzie, a projekt prowadzenia krakowskiego klubu będzie kontynuowany.

Ostatecznie Wieczysta Kraków w przyszłym sezonie będzie rywalizować właśnie z najlepszymi klubami w Polsce. Wokół ekipy od razu zaczęły przewijać się nazwiska, które potencjalnie mogą przybyć do Krakowa. Wśród nich znalazł się m.in. Karol Linetty. W jego sprawie pojawiły się jednak nowe informacje.

Linetty jednak nie dla Wieczystej. Turecki klub nadał komunikat

Otóż reprezentant Polski przedłużył umowę z dotychczasowym pracodawcą, czyli tureckim Kocaelisporem. Co ciekawe, kontrakt piłkarza z klubem była skonstruowana w dość nietypowy sposób, bowiem zapisana była możliwość przedłużenia kontraktu jednostronnie. Z tego skorzystał pomocnik.

- Opcja przedłużenia kontraktu zawarta w kontrakcie naszego piłkarza Karola Linettego została przez naszego piłkarza wykorzystana i kontrakt został przedłużony do 30.06.2027 r. na sezon 2026-2027 - przekazano w oficjalnym komunikacie.

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Dla Wieczystej oznacza to, że o usługi Linettego może ubiegać się najwcześniej za rok. Usługami piłkarza zainteresowany miał być również Lech Poznań, lecz klub szybko przekazał, że nie jest to prawda.

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