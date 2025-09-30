Widzewowi wciąż mało pieniędzy. Właściciel musi znów sięgnąć do kieszeni

Dobrzycki większościowym właścicielem Widzewa został pod koniec marca. Transakcja miała go kosztować ponad 40 milionów złotych, a w tej kwocie było 13,4 miliona złotych na podwyższenie kapitału spółki. Latem łódzki klub szalał na rynku transferowym. Na nowych piłkarzy wydał około 30 milionów złotych, choć wstępnie planował niemal dwa razy mniej (17 mln). Mimo że ostatnie lata Widzew kończył, jako jeden z nielicznych klubów, na plusie, okazuje się, że potrzebny jest kolejny zastrzyk gotówki od głównego akcjonariusza.

Zresztą sam Dobrzycki podkreślał, że jeśli będzie taka konieczność, to nie będzie problemu, by dofinansować klub. Współwłaściciel Panattoni, światowego giganta na rynku nieruchomości przemysłowych, zaznacza, że doprowadzenie Widzewa na szczyt to teraz jeden z jego najważniejszych celów. - Wtedy będę spełniony - mówił w niedzielę kibicom.

Kilkanaście milionów dla Widzewa

Podwyższenie kapitału oznacza, że Dobrzycki jeszcze zwiększy liczbę posiadanych akcji. Obecnie ma ich 76,06 procent, a resztę trzech innych udziałowców. WZA powinno podjąć decyzję o emisji nowych akcji i najpewniej wszystkie obejmie właśnie Dobrzycki. Według "Gazety Wyborczej" ma to być dofinansowanie rzędu kilkunastu milionów złotych. Portal kibiców WTM twierdzi, że nawet 19 milinów złotych.

Mimo że Widzew wydał ogromne pieniądze na transfery, drużyna spisuje się mocno poniżej oczekiwań. W dziesięciu meczach zdobyła tylko dziesięć punktów. Zamiast liczyć się w walce o czołówkę, jest coraz bliżej strefy spadkowej. Mindaugas Nikolicius, dyrektor sportowy klubu, już zapowiada, że zimą będą kolejne transfery, bo wyniki są niezadowalające.

- Przegraliśmy zbyt wiele spotkań, co jest bardzo bolesne. Tym bardziej że ponosimy porażki przed własną publicznością. Wierzymy jednak, że mama świetną grupę piłkarzy i zaraz coś kliknie. Z każdym kolejnym okienkiem chcemy jeszcze poprawiać ten zespół - stwierdził w magazynie "Gol". - To dopiero początek sezonu, nie minęło jeszcze nawet 1/3. Są nowi zawodnicy, którzy dopiero wchodzą do zespołu. Potrzebujemy jeszcze kilku tygodni, by wprowadzili się do drużyny.

Robert Dobrzycki materiały prasowe

Patryk Czubak, trener Widzewa Widzew Łódż materiały prasowe

Przed meczem z Rakowem Robert Dobrzycki, głowny udziałowiec Widzewa spotkał się z kibicami widzew.com materiały prasowe

