Widzew znów sięga po znane nazwisko. Kolejny hit, to reprezentant Polski

Spektakularne transfery łodzian nie powinny zaskakiwać. Robert Dobrzycki po przejęciu klubu nie szczędzi pieniędzy na inwestycje oraz wzmocnienia. Ponadto sporo do życzenia pozostawia sportowa postawa drużyny. Ta zamiast bić się o europejskie puchary, utknęła w dolnych rejonach tabeli i ma tyle samo punktów co będący w strefie spadkowej GKS Katowice. Działacze z tego właśnie powodu ruszyli na zimowe zakupy. I zaskoczyli już w grudniu, w Mieście Włókniarzy zagra Osman Bukari ściągnięty z Atlanty za około pięć milionów euro. Pobito wtedy rekord PKO BP Ekstraklasy.

"Tych trzech, którzy przyszli, to nie są chłopcy, których gdzieś tam wyłapaliśmy na peronie. To transfery po głębokiej analizie z trenerem, na jakie pozycje potrzebujemy wzmocnień. Od samego początku mówiliśmy, że transfery w tym okienku zimowym muszą być jakościowe. (…) To nie są puste słowa, że chcemy "Make Widzew Great Again" [ponownie stworzyć wielki Widzew - przyp. red.]" - mówił na łamach Interia Sport Dariusz Adamczuk, czyli człowiek odpowiedzialny za sprowadzanie nowych piłkarzy.

Bartłomiej Drągowski zostanie piłkarzem Widzewa. Hitowy ruch w PKO BP Ekstraklasie

I działacz może odtrąbić właśnie kolejny sukces. Do Widzewa niebawem dołączy Bartłomiej Drągowski, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk. Reprezentant Polski to jeden z czołowych bramkarzy w naszym kraju. Jeszcze do niedawna regularnie stał między słupkami Panathinaikosu, lecz ostatnio stracił miejsce w wyjściowym składzie. Poszukiwania nowej drużyny jak widać nie trwały długo. "Wszystko ustalone. Transfer definitywny. Testy medyczne w niedzielę. 28-letni bramkarz doleci na obóz przygotowawczy Widzewa do Turcji" - napisał dziennikarz "meczyki.pl" na platformie X.

"Chyba najgrubszy ruch zimowego okna. Ciekawe, czy dalej będzie regularnie powoływany do reprezentacji. W Widzewie w tym sezonie liczba grających bramkarzy może być większa niż pierwszych trenerów na kontrakcie" - pochwalił już Widzew między innymi Damian Dobrasz. Należy jednak pamiętać, że nazwiska nie grają i o tym czy było warto kibice przekonają się oglądając zespół na boisku. Tekstowe relacje ze spotkań PKO BP Ekstraklasy w Interia Sport.

