Wisła - Widzew. Pół godziny słabej gry

Pierwszy kwadrans był senny i niewiele się wydarzyło. Akcje obu drużyn najczęściej kończyły się około 30 metrów przed bramką. Trochę więcej z gry mieli goście, ale właściwie nie stwarzali większego zagrożenia. Za to mnożyły się niecelne podania, straty piłki, słabe, a do tego mocno chybione uderzenia. Brakowało celnych strzałów, szybkich akcji czy udanych dryblingów. Działo się to, czego kibice najbardziej nie lubią.

Siódmy gol Rafała Wolskiego

To była już 96. minuta, kiedy łodzianom udało się wyrównać. Rezerwowy Jakub Sypek do końca walczył o piłkę i podał ją tuż sprzed linii końcowej, a tam Sanchez pomimo asysty dwóch rywali z bliska kopnął do siatki. To pierwszy gol Hiszpana od listopada 2022 roku.