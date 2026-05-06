Jedna decyzja sędziego Mycia sprawiła, że wynik meczu Legii Warszawa z Widzewem wywrócił się na dobrą sprawę do góry nogami. W doliczonym czasie gry arbiter odgwizdał rzut wolny dla gospodarzy i ukarał kartką Frana Alvareza. Stały fragment finalnie podopieczni Marka Papszuna zamienili na bramkę. Zwycięską.

Burza po meczu Legii z Widzewem. Sędzia w centrum skandalu

Oburzenie wywołał fakt, że powtórki wykazały, iż pomocnik Widzew nie faulował Rubena Vinagre. A nie dość, że sędzia podyktował stały fragment, to jeszcze ukarał go żółtą kartką. Eksperci wytykali sędziemu błąd, a kibice pozostałych drużyn z Ekstraklasy rozgoryczeni podnosili głosy o podwójnych standardach i faworyzowaniu "Wojskowych".

Inaczej tę akcję widziała Komisja Ligi. PZPN wydał oświadczenie, w którym stanął murem za sędzią, wskazując, iż decyzja była prawidłowa. Doprowadziło to do prawdziwego stanu wrzenia w mediach. Na tym jednak nie koniec.

Protest Widzewa odrzucony. Nici z anulowania kary

Widzew postanowił złożyć protest i odwoływał się od żółtej kartki dla Frana Alvareza. Ku jego zaskoczeniu, podtrzymano karę dla pomocnika. O szczegółach poinformował rzecznik prasowy Łodzian - Jakub Dyktyński.

Komisja Ligi Ekstraklasy, na podstawie opinii Kolegium Sędziów PZPN, oddaliła protest złożony przez Widzew Łódź w sprawie żółtej kartki dla Frana Alvareza.

Jak można było się spodziewać, w mediach społecznościowych zawrzało. Nie brakowało odniesień do sytuacji, w której Komisja Ligi cofnęła karę zawieszenia dla Rafała Augustyniaka, dzięki czemu mógł on zagrać przeciwko Widzewowi.

"To bylo do przewidzenia, Widzew to nie Legia", "Ostatnio tak w szoku byłem jak anulowali czerwo Rafałka", "Komisja Legii stoi na straży", "Biorąc pod uwagę sytuację z odwołaną kartką dla Augustyniaka, to to jest komedia" - komentowali oburzeni rozwojem wypadków kibice.

