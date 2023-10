Widzew wyszarpał ważne zwycięstwo ze Stalą. Przesądził przepiękny strzał

Pierwsza dobra okazja została wykreowana w 27. minucie, kiedy to Ravas popisał się znakomitą paradą po płaskim i niezwykle kąśliwym strzale Domańskiego. Gospodarze odpowiedzieli kilka minut później, kiedy to Ciganiks celnie dorzucił futbolówkę w pole karne, a Imad Rondić złożył się do strzału głową, jednak finalnie wylądował on na słupku.