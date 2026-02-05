Widzew wydał miliony, na start kompromitacja. Trener już tłumaczy. Oto problem

Osman Bukari, Emil Kornvig, Bartłomiej Drągowski czy Przemysław Wiśniewski - to tylko kilka nazwisk, jakie w zimę ściągnął w swoje szeregi Widzew Łódź. Z tego względu ekipa prowadzona przez Igora Jovicevicia z miejsca stała się jedną z najciekawszych drużyn w całej PKO BP Ekstraklasie.

Co więcej, klub znajduje się w trudnej sytuacji w lidze, bowiem po 18. kolejkach na koncie zgromadził jedynie 20 punktów. Do powiększenia tego dorobku mogło dojść już w ubiegły weekend. W Łodzi pojawiła się Jagiellonia Białystok, czyli jeden z kandydatów do zdobycia mistrzostwa. Finalnie 3:1 górą okazali się właśnie goście, a Widzew po niekorzystnych wynikach w pozostałych spotkaniach spadł do strefy spadkowej.

Po ostatnim gwizdku ekipę spotkała spora krytyka, a do tego nie brakowało kilku gorzkich słów w kierunku trenera zespołu. Ten w końcu wskazał niską temperaturę panującą w trakcie meczu jako jeden z czynników. Kilka słów dodał także w rozmowie z Przeglądem Sportowym. Jak zdradził, jego zespół potrzebuje czasu.

- Nie mamy czasu, a rodzina Widzewa chce wyników już teraz, ale musimy zachować spokój. Tylko jak przekonać fanów, że potrzebujemy czasu, gdy jesteśmy w strefie spadkowej - mówił.

Widzew pod ścianą, Jovicević apeluje. "Potrzeba czasu"

52-latek uzupełnił także, że czuje odpowiedzialność za wyniki klubu. Do tego zawodnicy, którzy są w zespole mają sporą jakość, lecz potrzebują czasu na zgranie. Swoją pracę musi wykonać także sam Chorwat.

- Czuję odpowiedzialność, by walczyć, z drugiej strony musisz być świadomy, że jesteś w strefie spadkowej. Ci zawodnicy mają jakość, ale tylko jako zespół będą grali lepiej. Potrzeba czasu. Widziałem, że trenerzy, którzy dłużej pracują, mają zwykle lepsze wyniki, jak trener Jagiellonii czy Papszun w Rakowie - dodał.

Widzew najbliższy mecz rozegra już w niedzielę 8 lutego. Rywalem zespołu będzie GKS Katowice. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 17:30.

