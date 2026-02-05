Partner merytoryczny: Eleven Sports

Widzew wydał miliony, na start kompromitacja. Trener już tłumaczy. Oto problem

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest o Widzewie Łódź. Ekipa dokonała wielkich transferów z Przemysławem Wiśniewskim i Bartłomiejem Drągowskim na czele. Mimo to ekipa prowadzona przez Igora Jovicevicia w pierwszym meczu przegrała z Jagiellonią Białystok 1:3. Co więcej, ekipa znalazła się w strefie spadkowej. O problemach drużyny opowiedział właśnie wspomniany szkoleniowiec.

Trzech piłkarzy drużyny w białych strojach idzie razem po boisku, jeden z nich trzyma piłkę. W tle widać kibiców i zawodnika drużyny przeciwnej w żółto-czerwonym stroju.
Piłkarze Widzewa ŁódźDawid Figura/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Osman Bukari, Emil Kornvig, Bartłomiej Drągowski czy Przemysław Wiśniewski - to tylko kilka nazwisk, jakie w zimę ściągnął w swoje szeregi Widzew Łódź. Z tego względu ekipa prowadzona przez Igora Jovicevicia z miejsca stała się jedną z najciekawszych drużyn w całej PKO BP Ekstraklasie.

Co więcej, klub znajduje się w trudnej sytuacji w lidze, bowiem po 18. kolejkach na koncie zgromadził jedynie 20 punktów. Do powiększenia tego dorobku mogło dojść już w ubiegły weekend. W Łodzi pojawiła się Jagiellonia Białystok, czyli jeden z kandydatów do zdobycia mistrzostwa. Finalnie 3:1 górą okazali się właśnie goście, a Widzew po niekorzystnych wynikach w pozostałych spotkaniach spadł do strefy spadkowej.

    Po ostatnim gwizdku ekipę spotkała spora krytyka, a do tego nie brakowało kilku gorzkich słów w kierunku trenera zespołu. Ten w końcu wskazał niską temperaturę panującą w trakcie meczu jako jeden z czynników. Kilka słów dodał także w rozmowie z Przeglądem Sportowym. Jak zdradził, jego zespół potrzebuje czasu.

    - Nie mamy czasu, a rodzina Widzewa chce wyników już teraz, ale musimy zachować spokój. Tylko jak przekonać fanów, że potrzebujemy czasu, gdy jesteśmy w strefie spadkowej - mówił.

    Widzew pod ścianą, Jovicević apeluje. "Potrzeba czasu"

    52-latek uzupełnił także, że czuje odpowiedzialność za wyniki klubu. Do tego zawodnicy, którzy są w zespole mają sporą jakość, lecz potrzebują czasu na zgranie. Swoją pracę musi wykonać także sam Chorwat.

      - Czuję odpowiedzialność, by walczyć, z drugiej strony musisz być świadomy, że jesteś w strefie spadkowej. Ci zawodnicy mają jakość, ale tylko jako zespół będą grali lepiej. Potrzeba czasu. Widziałem, że trenerzy, którzy dłużej pracują, mają zwykle lepsze wyniki, jak trener Jagiellonii czy Papszun w Rakowie - dodał.

      Widzew najbliższy mecz rozegra już w niedzielę 8 lutego. Rywalem zespołu będzie GKS Katowice. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 17:30.

      Mężczyzna w czarnej kurtce sportowej i czapce z daszkiem z literą W stoi przed ławką rezerwowych na tle stadionu. Na jego kurtce znajduje się czerwono-żółta naszywka, w tle zamazane miejsca siedzące.
      Igor Jovićević, trener Widzewa ŁódźTomasz KowalczukEast News
      Piłkarze dwóch drużyn ustawieni w rzędzie na murawie stadionu przed rozpoczęciem meczu, trybuny wypełnione kibicami ubranymi głównie na czerwono, widoczne flagi i maskotki drużyn.
      Stadion Widzewa wypełniony kibicamiWidzew Łódżmateriały prasowe
      Widzew Łódź
      Widzew ŁódźFOT. GRZEGORZ GALASINSKI/POLSKAPRESS/Polska Press/East NewsEast News

