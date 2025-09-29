Widzew wydał miliony i jest najgorszym zespołem 2025 roku. Właściciel będzie reagował

Zresztą Patryk Czubak, obecny trener Widzewa, też nie ma wymaganej licencji do prowadzenia zespołu Ekstraklasy. Korzysta z furtki w przepisach, która pozwala pierwszym asystentom przejąć drużynę po zwolnionym szkoleniowcu. Dla Czubaka to żadna nowość, bo już w poprzednim sezonie objął drużynę po Danielu Myśliwcu. A w bieżących rozgrywkach zastąpił Żeljiko Sopicia.

Zresztą zwolnienie Chorwata też było zaskakujące. Mimo zapewnień w tym m.in. Roberta Dobrzyckiego, że jest czas na budowanie zespołu, w którym doszło do rewolucji, został zwolniony już po sześciu kolejkach. Jeszcze dziwniejsze było zatrudnienie w jego miejsce Czubaka. Trenera nie tylko bez uprawnień, ale też bez sukcesów. Trenera, któremu nie udało się nawet awansować z rezerwami Widzewa do trzeciej ligi. Trenera, który z drugoligowym Stomilem Olsztyn przegrał cztery z sześciu spotkań i zrezygnował. Trenera, który do tej pory w ekstraklasie poprowadził (tymczasowo) zespół w trzech meczach (zwycięstwo, remis i porażka). Do tego trenera obdarzono ogromnym kredytem zaufania - umową do 2029 roku.

Widzew wydał miliony na transfery

Widzew, który w tym okienku transferowym bił klubowe rekordy wysokości transferów (w sumie ponad 7 mln euro) - najpierw wydał 1,5 mln euro na Mariusza Fornalczyka, a potem 2 mln euro na Andiego Zeqiriego, na szkoleniowca wybrał tak naprawdę anonimowego trenera. Na pewno to nieprawda, że znaczenie miała przyjaźń z Maciejem Szymańskim, byłym już wiceprezesem Widzewa, u którego Czubak miał być świadkiem na weselu. I byłby, gdyby nie wybuchła afera weselna i w trybie pilnym szkoleniowiec wracał z Grecji prywatnym samolotem do Łodzi się tłumaczyć. Wcześniej klub zwiódł kibiców, że pięciodniowa przerwa we wspólnych treningach była wcześniej zaplanowana i nie poinformował, że pierwszy trener musiał w tym czasie wyjechać na ślub przyjaciela. A gdy sprawa wyszła na jaw, przepraszał za "błędy w komunikacji".

Już wtedy kibice byli mocno wkurzeni i domagali się głów prezesów oraz trenera. Pewnie gdyby były wyniki, sprawa by w końcu rozeszła się po kościach. Widzew nawet wygrał z Arką Gdynia, ale potem dostał lanie w Zabrzu z Górnikiem, awansował do kolejnej rundy Pucharu Polski, choć momentami był bezradny, aż wreszcie przegrał w niedzielę z Rakowem Częstochowa. Najgorsze jednak było to, że trudno w grze drużyny odnaleźć myśl szkoleniową.

Najgorszy start Widzewa po powrocie do Ekstraklasy

Ze ściągniętych za ponad siedem milionów euro zawodników powstała drużyna, która zanotowała najgorszy start od powrotu Widzewa do Ekstraklasy. Mało tego, jak szybko wyliczono w mediach społecznościowych, łódzki zespół jest najgorzej punktującym zespołem w 2025 roku z tych, które wciąż występują w krajowej elicie.

Przed meczem Dobrzycki spotkał się pod stadionem z kibicami i zapewniał: - Znam się na biznesie, nie na sporcie i od zera dojechałem do tego, co mam. To samo staram się robić w Widzewie i będę reagował. Chcę robić to, co najlepsze i dojedziemy tam, gdzie miejsce klubu, a nawet dalej. Biznesowo jestem spełniony, ale to nic w porównaniu z Widzewem. W tej chwili mój cel życiowy to spełnić się z klubem.

Na razie dla miliardera zderzenie z piłką jest bolesne i się jej uczy. To nie jest tak, jak że jak wyłoży się pieniądze na nieruchomość, na materiały budowlane, na pracowników, to magazyn powstanie zgodnie z planem. W piłce nożnej dwa plus dwa nie zawsze wychodzi cztery. Choć masz piątą co do wartości zawodników kadrę według wyceny Transfermarkt, to w następnej kolejce Widzew może znaleźć się w strefie spadkowej.

Chyba że właściciel przyzna niejako się do błędu i klub zatrudni trenera z prawdziwego zdarzenia.

