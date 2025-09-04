Nie brakowało zaskoczenia, kiedy po porażce z Lechem Poznań, piłkarze Widzewa, zamiast wykorzystać przerwę reprezentacyjną na zgrywanie zespołu, który przeszedł latem kadrową rewolucję (12 nowych zawodników), poznawanie stylu preferowanego przez szkoleniowca, dostali wolne aż do soboty.

Dziwne też dlatego, że Patryk Czubak dopiero objął drużynę po zwolnionym Żelijko Sopiciu. Był jego asystentem, ale klub zdecydował, że Polak nie będzie tymczasowym trenerem (jak w poprzednim sezonie na trzy kolejki). Więc tym bardziej powinien jak najszybciej chcieć odcisnąć swoje piętno na zespole.

Teoretycznie piłkarze nie dostali wolnego, bo w tym samym czasie mieli indywidualnie ćwiczyć, ale to nie to samo, co drużynowe treningi z piłką. Część z nich ten czas potraktowała jako krótki urlop i wyjechała za granicę.

Jak się okazało, było drugie dno tak długiego wolnego od wspólnych zajęć. W tym czasie Maciej Szymański, wiceprezes Widzewa zaplanował ślub, na który zaprosił m. in. trenera Czubaka. Jak sprawa wyszła na jaw, jeszcze bardziej wzrosło oburzenie kibiców. Już sam pomysł wolnego do soboty spotkał się z krytyką. Kiedy jednak okazało się, że powodem jest ślub wiceprezesa, na którym miał być Czubak, fani nie zostawili suchej nitki na zarządzie i szkoleniowców. Wielu w mediach społecznościowych domagało się zwolnienia.

Dzień po informacjach medialnych, zareagował Michał Rydz, prezes Widzewa. W trybie natychmiastowym wezwał Czubaka z Grecji. "Zdaję sobie sprawę z faktu, że informacje dotyczące udziału trenera Patryka Czubaka na ślubie i weselu wiceprezesa Macieja Szymańskiego spowodowały bardzo duży niepokój wśród społeczności kibiców Widzewa Łódź. Dziś w Łodzi spotkam się ze szkoleniowcem, by omówić plan przygotowań do meczu z Arką oraz plan na zwycięstwo w tym spotkaniu. Poprosiłem trenera o pilny powrót do klubu. Wszyscy w Widzewie powinni teraz skupić się na pracy i stabilizacji." - napisał na twitterze.

Rozwiń

Z wpisu wynika, że w sprawę zaangażował się Robert Dobrzycki, większościowy akcjonariusz klubu. A prezes Rydz zapowiedział rozmowę ze szkoleniowcem. "Dziękuję również właścicielowi - dzięki jego możliwościom powrót trenera jest możliwy już dzisiaj. Następnie, w godzinach popołudniowych, odniesiemy się do całej sytuacji szerzej. Zanim to jednak nastąpi, chcę odbyć rozmowę indywidualną ze szkoleniowcem oraz Dyrektorem Sportowym." - dodał prezes Widzewa.

MŚ siatkarek – ćwierćfinał: Holandia – Japonia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport