Widzew potwierdza wysokie aspiracje. Fenomenalny gol daje pierwszy komplet punktów

Pomimo tego, że minimalną przewagą odznaczał się Widzew, to Zagłębie również starało się zagrozić bramce przeciwnika. Blisko radości przyjezdni byli w 22. minucie. Szarżujący lewą stroną boiska Kajetan Szmyt szukał dobrze ustawionego po drugiej stronie pola karnego Mateusza Wdowiaka. Skrzydłowy Zagłębia jednak nie zdołał sięgnąć piłki - gdyby to zrobił, zapewne pokonałby Rafała Gikiewicza . W pierwszej połowie bramkarz Widzewa musiał dwukrotnie interweniował po strzała z dystansu Vedrana Corluki oraz Michała Nalepy . Gikiewicz finalnie w obu przypadkach był dobrze ustawiony i neutralizował zagrożenie.

W 40. minucie defensywa Zagłębia została całkowicie rozbita. Z lewej strony boiska, tuż przy linii końcowej Fornalczyk dograł do niekrytego Petera Therkildsena. Duńczyk przesunął ciężar gry bliżej środka boiska podając do Shehu. Albańczyk prostym, acz szalenie skutecznym ruchem kompletnie zmylił Filipa Kocabę. Ten zwód dał pomocnikowi Widzewa wystarczająco dużo miejsca, by przygotować się do oddania strzału. Uderzenie było na tyle mocne oraz precyzyjnie oddane, że Hładun nie zdołał sięgnąć futbolówki. Jak sam bramkarz przyznał w wywiadzie dla Canal+, przy tej próbie przeciwnika nie miał zbyt wielu szans na interwencję.