Widzew pobił rekord Ekstraklasy. Nagły zwrot akcji. W Łodzi mogą stracić miliony

Michał Chmielewski

Zimą tego roku padł nowy rekord Ekstraklasy w kategorii najdroższego kupna zawodnika. Pobił go Widzew. Do łódzkiej drużyny za pięć i pół miliona euro z MLS trafił Osman Bukari. Zgodnie z najświeższymi doniesieniami medialnymi przygoda reprezentanta Ghany z polskim klubem może zakończyć się błyskawicznie.

Osman Bukari i dwóch piłkarzy Widzewa Łódź w czerwonych strojach stoją na murawie; w tle stadion.
Osman BukariGrzegorz WajdaEast News

Odkąd właścicielem Widzewa został Robert Dobrzycki, w klubie zapanował finansowy dobrobyt. Do łódzkiego zespołu błyskawicznie zaczęto ściągać bardzo jakościowych - jak na warunki Ekstraklasy - zawodników.

Przeprowadzono transfery m.in. Bartłomieja Drągowskiego, Przemysława Wiśniewskiego, Steve'a Kapuadi czy Osmana Bukariego. Ostatni z nich był najdroższy w historii naszej ligi. 27-letni Ghańczyk przeniósł się do Austin FC do Widzewa za rekordowe pięć i pół miliona euro.

Czerwona kartka Jana Bednarka w meczu Nottingham Forest - FC PortoPolsat Sport

Pół roku i koniec. Media: Najdroższy piłkarz w historii Ekstraklasy na wylocie

Ostatecznie transakcja ta okazała się olbrzymim rozczarowaniem. Ostatnio Bukari zagrał pięć minut w przegranym 1:2 meczu z Radomiakiem w Radomiu. Wcześniej w sześciu spotkaniach z rzędu albo nie podnosił się z ławki rezerwowych, albo w ogóle nie był włączany do kadry.

Co więcej, w przypadku ghańskiego napastnika niektóre historie były naprawdę barwne. Przykładowo - w debiucie Aleksandara Vukovicia piłkarz... rozdawał paniom kwiaty z okazji Dnia Kobiet. Później musiał polecieć do konsulatu w Nigerii, aby tam przedłużyć swoje pozwolenie na pracę w Polsce. Brzmi jak żart, ale to czyste fakty.

Zobacz również:

Marcel Reguła
Ekstraklasa

Polak na celowniku giganta. Ogłaszają na okładce. Wielki transfer możliwy

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

Tydzień po tygodniu jego rola w drużynie stała się po prostu bezwartościowa. Z informacji przekazanych przez "Fakt" wynika, że Widzew po obecnym sezonie będzie chciał sprzedać Bukariego. Niezależnie od tego, czy utrzyma się w Ekstraklasie.

"Łodzianie doskonale zdają sobie sprawę, że będą stratni na transferze 27-letniego skrzydłowego. Odzyskanie pełnej kwoty, czyli 5,5 mln, wydaje się niemożliwe. W obecnej sytuacji sukcesem będzie sprzedanie piłkarza mniej więcej za połowę tej sumy, czyli 2,5-3 mln euro" - czytamy. Na taką kwotę mają przystać władze łódzkiego klubu.

Jak na razie nie wiadomo, kto mógłby zgłosić się po 28-latka. Prawda jest taka, że w sześciu meczach dla Widzewa w tej kampanii nie strzelił gola ani nie zanotował żadnej asysty. Na pięć kolejek przed końcem rozgrywek Łodzianie mają 33 punkty i zajmują przedostatnie (17.) miejsce w tabeli.

Zobacz również:

Iga Świątek podczas finału turnieju w Madrycie w 2024 roku
Iga Świątek

Wciąż głośno o tym, co zrobiła Świątek. Mecz roku. Teraz Polka z dumą ogłasza

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Piłkarz w żółtej koszulce siedzi przy stole, na którym leży koszulka z nazwiskiem Bukari i numerem 2030. W tle widoczne są portrety innych zawodników oraz numery ich koszulek.
Sprowadzenie Osmana Bukariego to transferowy rekord wszechczasów w Ekstraklasie
Grupa piłkarzy w czerwonych strojach celebruje zdobycie bramki na boisku, otoczona rozemocjonowanymi kibicami na trybunach.
Widzew ŁódźANDRZEJ ZBRANIECKIEast News
Nikola Abramajtys: To dopiero pierwszy krok. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja