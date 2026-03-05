Widzew ogłasza, zmiana na stanowisku trenera. Jest oficjalny komunikat

Bez dwóch zdań Legia Warszawa i Widzew Łódź to dwa kluby, które w aktualnym sezonie w Polsce zawodzą najbardziej. W końcu obie znajdują się w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy mimo sporych transferów. Wydaje się jednak, że w gorszej sytuacji jest ekipa z Łodzi. Zespół wzmocnili m.in. Bartłomiej Drągowski czy Przemysław Wiśniewski, lecz to nie przyniosło żadnego efektu.

Oliwy do ognia dodało wtorkowe spotkanie ćwierćfinału Pucharu Polski. W nim doszło do starcia z GKS-em Katowice. Regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia, bowiem tablica wyników wskazywała remis 1:1. Stan nie uległ zmianie również po dogrywce, co oznaczało rzuty karne. W nich 4:2 lepsi okazali się gospodarze, co oznaczało koniec marzeń o półfinale dla Widzewa.

Dzień po tym meczu w mediach pojawiło się sporo informacji ws. przyszłości Igora Jovicevicia, opiekuna Widzewa. Zdaniem wielu źródeł miał on zostać zwolniony z posady, co oficjalnie stało się w czwartek. Jeszcze przed tym ogłoszeniem pojawiały się nazwiska potencjalnych następców.

Vuković trenerem Widzewa, jest oficjalny komunikat

W czwartek oficjalnie poinformowano, że nowym trenerem Widzewa został właśnie Aleksandar Vuković. Serb podpisał kontrakt do końca sezonu 2026/2027 i będzie próbował wyciągnąć drużynę z trudnej sytuacji.

"Dziękujemy za pracę trenerowi Igorowi Jovićeviciowi! Chorwat wraz z Jurijem Benio, Andrijem Chanasem oraz Javierem Lurueñą Lobo zostali odsunięci od pełnienia obowiązków. Sztab szkoleniowy opuszczają także Łukasz Włodarek i Adam Gibała - umowy z nimi zostały rozwiązane" - czytamy.

"Nowym trenerem pierwszej drużyny Widzewa Łódź został Aleksandar Vuković" - przekazano.

46-latek w przeszłości prowadził już kluby PKO BP Ekstraklasy. Prowadził Legię Warszawa, z którą zdobył mistrzostwo Polski (2019/2020), a od 2022 do 2025 roku był opiekunem Piasta Gliwice. Od lipca ubiegłego roku pozostawał jednak bezrobotny.

Nowy szkoleniowiec na ławce Widzewa zadebiutuje już w najbliższą sobotę 7 marca. Będzie to starcie w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Lechem Poznań. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:15.

Aleksandar Vuković Artur Barbarowski East News

Igor Jovicević Grzegorz Wajda East News

Igor Jovicević Tomasz Kowalczuk East News

