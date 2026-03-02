Widzew na skraju. Kolejne trzęsienie ziemi całkiem realne

W tym sezonie kibiców Widzewa i Legii łączy jedno - ogromne rozczarowanie postawą swoich drużyn. Jest ona tak katastrofalna, że w obu przypadkach mówimy o miejscu w strefie spadkowej na zaledwie jedenaście kolejek przed końcem sezonu Ekstraklasy. O ile patrząc na tabelę, wielkiej różnicy nie widać, o tyle w przypadku Legii coś ewidentnie drgnęło. Widzew natomiast prezentuje się tak źle, że trudno na czymkolwiek opierać nadzieję - poza nieprzewidywalnością piłki.

W klubie na razie nie ma tematu zmiany trenera, ale "na razie" wydaje się być najbardziej tymczasowym słowem w tym zdaniu. Chorwat nie dostał żadnego ultimatum dotyczącego meczu z GKS Katowice w Pucharze Polski (wtorek), natomiast napięcie wokół niego jest wyższe, niż było po porażce z tym klubem w meczu ligowym na początku rundy wiosennej. Wtedy usłyszeliśmy, że na pewno nie dojdzie do zmiany - co się potwierdziło. Teraz gwarancji, co będzie po wtorku, nie ma.

Różne oblicza katastrofy

Zwolnienie Jovićevicia byłoby klęską pionu sportowego Widzewa, który wcześniej zapewniał, że na pewno jest to ostatni trener w tym sezonie. - Biorę za ten wybór pełną odpowiedzialność i nie boję się tej odpowiedzialności - mówił na konferencji prasowej Dariusz Adamczuk, gdy ogłaszano nazwisko następcy Patryka Czubaka. Adamczuk nie zwykł zwalniać trenerów. Wcześniej jako dyrektor sportowy Pogoni Szczecin nie zrobił tego ani raz (trenerzy odchodzili na własne życzenie lub po wypełnieniu kontraktu), natomiast tutaj może nie mieć wyboru. Jednocześnie da się usłyszeć, że zwolnienie Jovićevicia byłoby bardzo drogą operacją. Według informacji serwisu Goal.pl, miałoby kosztować około 900 tys. euro - tyle rocznie zarabia Chorwat i tyle zagwarantować sobie miał w przypadku przedwczesnego podziękowania mu za pracę.

Ale oblicza tej katastrofy są różne i dotyczą nie tylko pieniędzy. Jovićević w czasie swojej kadencji zdobywa średnio 0,92 punktu na mecz, podczas gdy do utrzymania jest potrzebnych 39-40 punktów (bazując na średniej punktowej Arki Gdynia - drużyny numer 15 w lidze, zajmującej ostatnie bezpieczne miejsce). To wymaga od Widzewa punktowania do końca sezonu na poziomie... siódmej drużyny Ekstraklasy.

Wymówki o przebudowie

Piłka nożna jest na tyle skomplikowaną materią, że można kupić piłkarzy, ale nie można kupić drużyny. Widzew wydał około 20 mln euro na zawodników w tym sezonie - sprowadzał reprezentantów Polski, piłkarzy z Ligi Mistrzów i Ligi Europy, pobił rekord transferowy wydając 5 mln euro na Osmana Bukariego - ale jasne było, że na budowę zespołu potrzeba czasu. Tyle że to, co się stało, i tak wymknęło się wszelakiej skali.

Dobrym przykładem jest tu Raków Częstochowa z sezonu 2023/24. Po tym, jak częstochowianie zdobyli mistrzostwo, klub zmienił trenera (rezygnującego z dalszej pracy Marka Papszuna zastąpił debiutujący w Ekstraklasie Dawid Szwarga) oraz sprowadził dziesięciu nowych piłkarzy. Raków zaczął spisywać się poniżej standardu, do jakiego przyzwyczaił, a młody trener diagnozował to dwojako: koniecznością gry na dwóch frontach (co piętrzyło również kontuzje) oraz zbyt wielką liczbą transferów - co można porównać z obecnym Widzewem. Jednocześnie tamta runda jesienna u Szwargi, która była uznana za słabą… została zakończona na czwartym miejscu z dorobkiem 32 punktów w 18 meczach. Powiedzieć, że Jovićević nie zbliżył się nawet do tego wyniku, to nic nie powiedzieć.

Tak katastrofalny przebieg budowy Widzewa nie może też być tłumaczony potrzebą czasu, skoro przy zwolnieniu Mindaugasa Nikoliciusa pojawiła wyraźna narracja z ust i Roberta Dobrzyckiego, i Dariusza Adamczuka, że były dyrektor sportowy nie rozumiał idei sprowadzania piłkarzy gotowych na już, a nie pod przyszłość. Ta narracja nie zakładała aż tak złych wyników, bo takie przecież można osiągać z piłkarzami "pod przyszłość". Mówimy zatem albo o nietrafionej koncepcji, albo o braku odpowiednich kompetencji u trenera. Albo o jednym i drugim.

Puchar Polski na ratunek

Widzew jest w stanie uratować ten sezon już tylko w jeden sposób: gwarantując sobie pozostanie w Ekstraklasie oraz wygrywając Puchar Polski. Patrząc na grę klubu z Łodzi, jego pozycję w tabeli, ogólny progres (albo jego brak, ewentualnie regres) oraz średnią punktową wykręcaną przez rywali - trudno wierzyć, że będzie w stanie zrobić to z Igorem Jovićeviciem.

Najwidoczniej ostatnim ośrodkiem, który dochodzi do takiego wniosku, są władze Widzewa. Ale coraz mocniej przebija się narracja, że po meczu w Katowicach i to może się zmienić.

Igor Jovićević, trener Widzewa Łódź Tomasz Kowalczuk East News

Stadion Widzewa wypełniony kibicami Widzew Łódż materiały prasowe

