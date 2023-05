Widzew Łódź nie potrafi grać u siebie. Znów to pokazał. Masa goli

W Łodzi spotkały się drużyny, które najważniejszy cel w tym sezonie już osiągnęły - utrzymały się w ekstraklasie. Miały jednak o co walczyć, bo o pieniądze za miejsce w tabeli. Ważne to było przede wszystkim dla Widzewa, który nie może - w przeciwieństwie do Górnika - liczyć na pieniądze z miasta. Łodzianie mogą sezon zakończyć zarówno na 15., jak i piątym miejscu. Różnica w nagrodach wypłacanych przez Ekstraklasę SA między tymi pozycjami to około 2,6 mln złotych (dane za poprzedni sezon). To sporo - można za to utrzymać 2-3 niezłych piłkarzy.