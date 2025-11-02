Widzew Łódź - Legia Warszawa. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Widzew Łódź - Legia Warszawa w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Szachtar Donieck - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Widzew Łódź - Legia Warszawa. Ekstraklasa. O której i gdzie obejrzeć dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Zmiana trenera w Widzewie Łódź zdaje się wychodzić "Widzewiakom" na dobre. 15 października drużynę po Patryku Czubaku przejął Igor Jovicević i poprowadził ją już w trzech spotkaniach. Widzew wygrał dwa z nich w tym te ostatnie z Zagłębiem Lubin w 1/16 Pucharu Polski. Co prawda to dopiero początki chorwackiego szkoleniowca, ale widać już progres w grze piłkarzy z Łodzi. Warto podkreślić, że to już trzeci trener "Widzewiaków" w tym sezonie.

Widzew ma szansę wykorzystać nie tylko atut własnego boiska, ale przede wszystkim kryzys i ogromne zamieszanie w Legii Warszawa. W miniony piątek w godzinach przedpołudniowych stołeczny klub poinformował, że Edward Iordanescu nie jest już trenerem Legii. Na to, że ta współpraca nie ma przyszłości, zanosiło się od dawna, a czarę goryczy przelała czwartkowa porażka z Pogonią Szczecin 1:2 i odpadnięcie z Pucharu Polski, który "Legioniści" zdobyli w poprzednim sezonie. W najbliższych meczach tymczasowo zespół poprowadzi Inaki Astiz.

Ostatnie dwa mecze Widzewa i Legii zakończyły się zwycięstwami Warszawiaków. W zeszłym sezonie Legia najpierw wygrała u siebie 2:1, a następnie na wyjeździe 2:0. Łodzianie na wygraną z "Legionistami" nie czekają szczególnie długo, ponieważ ostatni raz w tej rywalizacji zwyciężyli w marcu 2024 roku, po trafieniu Frana Alvareza.

Mecz Widzew Łódź - Legia Warszawa w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie CANAL+ Online.

Kamil Piątkowski Leszek Szymański PAP

Widzew Łódź ANDRZEJ ZBRANIECKI East News