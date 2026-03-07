Widzew Łódź - Lech Poznań. O której godzinie i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Mecz Widzew Łódź - Lech Poznań w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Widzew Łódź - Lech Poznań. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Świetna seria sześciu zwycięstw z rzędu Lecha Poznań została przerwana w minioną środę. "Kolejorz" przegrał z 0:1 z Górnikiem Zabrze w ćwierćfinale Pucharu Polski i pożegnał się z rozgrywkami. Piłkarze Nielsa Frederiksena będą koncentrowali się teraz na PKO BP Ekstraklasie i Lidze Konferencji, a w lidze wciąż mogą przedłużyć serię czterech kolejnych wygranych.

Aby tak się stało, Lech musiałby pokonać Widzew Łódź. "Widzewiacy" także odpadli w ćwierćfinale Pucharu Polski, tyle że dzień wcześniej z GKS-em Katowice. Zwycięzca został wyłoniony dopiero po rzutach karnych, ponieważ w podstawowym czasie i po dogrywce wynik wciąż wskazywał 1:1. Widzew, choć niedawno zremisował i wygrał, wciąż nie potrafi wydostać się ze strefy spadkowej, dlatego z posadą trenera pożegnał się Igor Jovicević, którego zastąpił Aleksandar Vuković. Warto pamiętać, że to już czwarty trener ekipy z Łodzi w tym sezonie.

Oba zespoły zagrały ze sobą po raz ostatni w sierpniu ubiegłego roku w ramach 7. kolejki Ekstraklasy. Wówczas 2:1 wygrali piłkarze Lecha. Natomiast ostatnia wizyta "Kolejorza" w Łodzi, która miała miejsce w lipcu 2024, zakończyła się wygraną Widzewa 2:1.

Mecz Widzew Łódź - Lech Poznań w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

Pablo Rodriguez, Lech Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

Widzew Łódź ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Lech Poznań - KuPS. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport