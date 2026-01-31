Widzew - Jagiellonia. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP Sport i CANAL+ Sport 3. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport, a płatny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok. O której i gdzie obejrzeć? Ekstraklasa [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Rozgrywki PKO BP Ekstraklasy wracają do gry po przerwie zimowej. Jednym z najciekawszych meczów tego weekendu będzie spotkanie Widzewa Łódź z Jagiellonią Białystok.

Jesień w wykonaniu "Widzewiaków" nie wyszła tak, jak oczekiwano, zwłaszcza po wielkich kwotach, jakie klub przeznaczył latem na wzmocnienia. Widzew jesienne zmagania zakończył na 15. miejscu w tabeli, czyli ostatnim gwarantującym utrzymanie. Tyle że ekipa z Łodzi ma tyle samo punktów na koncie, co 16. GKS Katowice, a także o jeden więcej od przedostatniej w tabeli Legii Warszawa i Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Pomóc w walce o pierwszą część tabeli ma sprowadzenie takich zawodników jak Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski Emil Korvig i rekordowy transfer Osmana Bukariego.

Znacznie lepiej przed przerwą zimową radziła sobie Jagiellonia Białystok. Piłkarze "Dumy Podlasia" uplasowali się na trzeciej pozycji, ze stratą punktu do liderującej Wisły Płock oraz drugiego Górnika Zabrze, mimo jednego zaległego meczu. Zespół został jednak poważnie osłabiony w zimowym oknie transferowym przez odejście Oskara Pietuszewskiego i trener Adrian Siemieniec stoi teraz przed wyzwaniem znalezienia sposobu na zastąpienie młodego skrzydłowego.

W rundzie jesiennej oba zespoły zmierzyły się już w 2. kolejce. Wówczas po znakomitym widowisku Jagiellonia pokonała u siebie Widzew 3:2. Była to piąta wygrana "Jagi" z drużyną z Łodzi w ostatnich pięciu bezpośrednich ligowych potyczkach.

