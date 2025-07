Widzew Łódź ma wielką chrapkę na to, by zostać czarnym koniem nadchodzącego sezonu Ekstraklasy. Łódzki klub od momentu przejęcia go przez Roberta Dobrzyckiego nie szczędzi środków na dokonywanie kolejnych wzmocnień. Na ten moment Widzew kupił już dziewięciu zawodników.

Największe zainteresowanie wywołał transfer młodzieżowego reprezentanta Polski Mariusza Fornalczyka. Widzew za skrzydłowego zapłacił aż 1,5 miliona euro - tyle wynosiła klauzula odejścia zawarta w kontrakcie piłkarza z Koroną Kielce.

Iga Świątek - Clara Tauson. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Na początku lipca do Widzewa trafił również piłkarz niedawno świętujący mistrzostwo Chorwacji. Lindon Selahi jest czterokrotnym reprezentantem Albanii, który może stanowić bardzo duże wzmocnienie drużyny prowadzonej przez Żelijko Sopicia. Kolejnym z piłkarzy pozyskanych latem jest Angel Baena. Hiszpan ostatnie dwa lata spędził w Wiśle Kraków, z którą sięgnął po Puchar Polski i zanotował ciekawą przygodę w eliminacjach europejskich pucharów.

Król strzelców na celowniku Widzewa. To może być prawdziwy hit transferowy

Niewykluczone, że do Baeny za jakiś czas dołączy jego rodak oraz niedawny kolega z zespołu. Ciekawą informację w poniedziałkowy wieczór podał dziennikarz "Meczyki.pl" Tomasz Włodarczyk. Według niej Widzew jest żywo zainteresowany sprowadzeniem największej gwiazdy Wisły Kraków Angela Rodado.

Hiszpański napastnik przez ostatnie dwa lata decydował o sile krakowskiego klubu. Świadczą o tym przede wszystkim suche statystyki. Rodado dokonał rzadkiej sztuki zostając królem strzelców Betclic I ligi przez dwa sezony z rzędu. Wisła pomimo to nie zdołała wrócić do Ekstraklasy. I to ma być głównym powodem, przez który Rodado chce opuścić Wisłę. I to pomimo bardzo dużego przywiązania do swojego klubu, o czym wielokrotnie przekonywano.

Według "Meczyków" rozpoczęto rozmowy w sprawie potencjalnego transferu. Do Krakowa w przeciągu kilku najbliższych dni trafić ma oficjalna oferta oscylująca wokół kwoty w wysokości około miliona euro.

Tomasz Włodarczyk twierdzi, że Wisła będzie próbowała zatrzymać w swoich szeregach Rodado, będąc w stanie zaproponować mu podobne pieniądze jak klub z Łodzi. Być może będzie to możliwe m.in. przez przyjście do klubu w roli mniejszościowego akcjonariusza byłego prezesa Liverpoolu Petera Moore'a.

Widzew zostanie rewelacją nowego sezonu Ekstraklasy?

Pieniądze to jedno, ale Rodado z pewnością weźmie pod uwagę również wyzwanie sportowe. W Łodzi tworzy się zespół, którego aspiracje będą sięgały co najmniej w kierunku awansu do europejskich pucharów. Władze klubu nie szczędzą środków na nowe wzmocnienia.

Trzeba pamiętać, że sparingi rozgrywane w letnim okresie przygotowawczym niekoniecznie są najlepszym punktem odniesienia, gdy chcemy oceniać szansę danego zespołu na sukces w nadchodzącym sezonie. Po zeszłym tygodniu Widzew ma się czym pochwalić.

We wtorek łódzki klub wygrał 2:0 z Banikiem Ostrawa - trzecim klubem poprzedniego sezonu czeskiej ekstraklasy i uczestnikiem Ligi Europy. Dużym echem odbył się rozegrany w Opalenicy niedzielny sparing z Jagiellonią Białystok. Rozgrywany w nietypowym formacie 4x30 minut mecz zakończył się prawdziwym pogromem. Widzew rozgromił brązowego medalistę minionego sezonu Ekstraklasy aż 7:1. Mało tego, podopieczni Adriana Siemieńca honorową bramkę strzelili w samej końcówce.

Przed Widzewem jeszcze sparingi z Piastem Gliwice i Miedzią Legnica. Na inaugurację nowego sezonu Ekstraklasy klub z Łodzi podejmie u siebie Zagłębie Lubin.

Angel Rodado Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Angel Rodado i Łukasz Zwoliński (oboje Wisła Kraków) dyskutują z arbitrem MICHAL KLAG/REPORTER East News