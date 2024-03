Wideoweryfikacja i podejmowane z jej pomocą decyzje regularnie wywołują dyskusje i emocje. W ostatnim czasie nastąpiła jednak kumulacja, która sprawiła, że o systemie znów zrobiło się w Polsce głośno. Widzew Łódź wciąż nie może pogodzić się z odpadnięciem z Pucharu Polski po tym, jak sędzia - mimo wsparcia VAR - niesłusznie uznał wyrównującą bramkę dla Wisły Kraków , co w konsekwencji doprowadziło do przegranej później przez łodzian dogrywki. Kolejne sporne sytuacje przyniosła 23. kolejka PKO Ekstraklasy, a system i sposób korzystania z niego przez arbitrów krytykował trener Śląska Wrocław, Jacek Magiera.

VAR na cenzurowanym. O tym problemie na co dzień się nie mówi

"Coś jest nie tak z tymi interpretacjami". Centralny VAR rozwiązaniem problemu?

I choć zdanie: "Wychodzi na to, że musimy wrócić do ery sprzed VAR" - prezes Wisły Płock wypowiada prowokacyjnie, przede wszystkim w celu wywołania dyskusji, podkreśla, że funkcjonowanie i korzystanie z VAR wymaga rzeczowego omówienia i usprawnienia.

- Jest wiele kontrowersji, musielibyśmy cofnąć się do niejednej sytuacji. Utrudniamy sobie życie. Nie chcę na ten temat mówić. Jakby ten karny był przeciwko nam, to pewnie siedziałbym tutaj czerwony ze złości. Według mnie coś jest nie tak z tymi interpretacjami. Dzisiaj Widzew, wcześniej my, i tak to się kręci. Po prostu coś jest nie tak - mówił na pomeczowej konferencji.