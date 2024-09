Wicemistrz Polski wykoleił się w Poznaniu. Lider tabeli ucieka reszcie stawki

Lech od raz naskoczył na rywala. Śląsk był bezradny, marzył o końcu pierwszej połowy

Śląsk długo był bezradny, nie mógł poradzić sobie z pressingiem lidera Ekstraklasy. A jak już udało mu się wyjść z kontrą, to... głupiał. Bo trudno inaczej nazwać próbę uderzenia z 40 metrów, której podjął się Piotr Samiec-Talar . Choć może to trener Magiera kazał tak próbować swoim podopiecznym, bo podejmowali się tego zadania kilka razy.

Lech zaś okazji, by uspokoić to spotkanie i znaleźć się w doskonałej pozycji, miał kilka. Szczególnie Sousa, który w 14. minucie dobijał przyblokowany strzał Kozubala, ale uderzył z bliska prosto w Leszczyńskiego. A na kilka minut przed przerwą kontynuował znakomity rajd Kozubala, ale wykończenie strzałowe pozostawiało jednak sporo do życzenia.

Przewaga Lecha, strzał w słupek Hoticia. Aż w końcu Filip Szymczak przerwał niemoc

W 68. minucie Lech bowiem w końcu dopiął swego, po akcji znakomitej, która całkowicie oddaje to, czego od piłkarzy wymaga Frederiksen. Była kombinacja, było przerzucenie piłki na prawą stronę, a tam przyspieszenie między Alim Gholizadehem i Joelem Pereir ą. Wreszcie wrzutka Portugalczyka, po której pokazał się drugi z rezerwowych - Bryan Fiabema . Wygrał pojedynek w powietrzu, dograł do Szymczaka. A ten strzelił przy bliższym słupku. Inna sprawa, że źle zachował się Simeon Petrow , a Peter Pokorny nie zdążył już z pomocą.

Goście nie mieli już za wiele do stracenia, musieli się odkryć. Lech szukał kontr, ale to Śląsk miał w 81. minucie tę jedną jedyną okazję. Po ograniu młodego Kornela Lismana, to na prawej stronie goście stworzyli przewagę. Akcję kończył strzałem Jakub Jezierski, ale trzech rywali rzuciło się na piątym metrze, by zablokować to uderzenie. I jednemu się udało.