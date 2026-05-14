Wiadomo, ile Podolski wyda na zakup Górnika Zabrze. Kwota przyprawia o zawrót głowy
Lukas Podolski już niebawem ma podpisać umowę kupna akcji Górnika Zabrze od miasta. Jego ukochany klub znajdzie się wreszcie w jego rękach po wieloletnich staraniach i batalii, która trwała z samorządem od długiego czasu. Choć cena za wykup nie jest już tak wysoka, jak kiedyś, to wciąż Podolski będzie musiał zapłacić miliony i to nie tylko za akcje. Pozostają jeszcze inne zobowiązania.
Jak przekazał "Dziennik Zachodni", Lukas Podolski podpisze z miastem umowę kupna klubu najpewniej 20 maja. To będzie koniec długiej sagi związanej z przekazaniem Górnika Zabrze do rąk prywatnych.
Lukas Podolski słono zapłaci za przejęcie Górnika
Cena już ustalona, wiadomo, ile Lukas Podolski będzie musiał zapłacić za przejęcie Górnika Zabrze. Już w 2014 roku, żeby mieć u siebie namiastkę swojego ukochanego klubu, niemiecki piłkarz zakupił wynoszące 8,3 proc. udziały Allianz Polska. Teraz przyszła kolej na udziały miejskie.
Akcje miasta, które przejąć ma Podolski, stanowią 86 proc. całości. Prezydent miasta, Kamil Żbikowski, przekazał sportowcowi ofertę wynoszącą niecałe 4 mln złotych. To jednak nie wszystko. Nowy właściciel będzie musiał jeszcze się wykosztować.
Lukas Podolski będzie musiał się wykosztować
Górnik Zabrze radzi sobie znakomicie w tym sezonie - klub zdobył Puchar Polski i jest na trzecim miejscu w tabeli Ekstraklasy. Po latach chudych przyszły więc i lata tłuste, a pod wodzą nowego właściciela może być jeszcze lepiej. Podolski będzie miał jednak na głowie sporo zmartwień - jednym z najważniejszych będzie uregulowanie zobowiązań.
Te sięgają nawet 30 mln złotych. W ramach tej sumy są m.in. spłacane obligacje wyemitowane przez klub w 2015 roku. Proces ich spłaty ma zakończyć się w 2028 roku, a do jej końca pozostały dwie transze po 5 mln zł. Te kwoty z pewnością niejednego mogą przyprawić o zawrót głowy.