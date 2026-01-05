Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wiadomo, co z przylotem najdroższego piłkarza w historii Ekstraklasy. Klub potwierdza

Andrzej Klemba

Widzew zatrudnił Osmana Bukariego - wydał na niego 5 milionów euro. To najdroższy transfer do polskiej ligi w historii. Łodzianie w poniedziałek rozpoczeli przygotowania do rundy wiosennej. Jak zapewnia dział komunikacji klubu na pierwszym treningu pojawią się wszyscy nowi zawodnicy, w tym Ghańczyk, który do Polski przyleciał prosto z ojczyzny, gdzie otworzył fundację i pomaga lokalnej społeczności.

Mężczyzna w żółtej koszulce piłkarskiej z nazwiskiem Bukari i numerem 22 stoi tyłem na pustym stadionie Widzew, zwracając uwagę na trybuny i otwartą przestrzeń sportową
Osman BukariMartyna Kowalska/Widzew.commateriały prasowe

Widzewiacy pojawili się w klubie w poniedziałek rano. I rozpoczęli badania, a po południu mają zaplanowany trening. A już ósmego stycznia wylecą na zgrupowanie do tureckiego Belek. Jak na razie Widzew pozyskał trzech zawodników. Największe emocje wzbudza pozyskanie Bukariego. Nieoficjalnie łódzki klub zapłacił za niego 5 mln euro. W historii Ekstraklasy nie było wyższego transferu do ligi.

    Ghańczyk ostatnio grał w amerykańskiej MLS. Do Polski przyjechał tylko na chwilę, by 19 grudnia podpisać kontrakt, zrobić zdjęcia i udzielić wywiadu klubowym mediom. Potem wyjechał do ojczyzny, gdzie zaangażował się w społeczne działania. W Ghanie 26 grudnia otworzył fundację swojego imienia i zorganizował sportowe wydarzenie, w tym turniej piłkarski. 30 grudnia odbył się dzień z gwiazdami sportu, podczas którego przeprowadzono darmowe badania. A wszystko zakończyło się 2 stycznia piłkarską galą i ponownie diagnostyką zdrowotną.

    Z upalnej Ghany do mroźnej Polski

    Bukari podczas przerwy trenował i jeszcze w niedzielę w mediach społecznościowych opublikował film, na którym ściga się z byłym piłkarzem Wisły Kraków - Yaw Yeboahem. Widzewiak był minimalnie szybszy. I to właśnie dynamika ma być jednym z atutów Bukariego.

      Według Krzysztofa Uflanda, dyrektora ds. PR i Komunikacji Widzewa, wszyscy trzej nowi zawodnicy spodziewani są na popołudniowym treningu. Oprócz Bukariego łódzki klub pozyskał Norwega Christophera Chenga z Sandefjord (około 900 tys. euro) i Duńczyka Lukasa Leragera z FC Kopenhaga. Z drużyną na razie pożegnali się Tonio Teklić i Samuel Akere. Obaj zostali wypożyczeni do NK Osijek, który prowadzi poprzedni trener łodzian - Żeljko Sopić.

      Widzew po rundzie jesiennej jest tuż nad strefą spadkową, a w Pucharze Polski awansował do ćwierćfinału. Nowy właściciel nie żałuje pieniędzy - od lata na transfery wydano ponad 13 mln euro. I liczy, że wiosną klub rozpocznie marsz w górę tabeli.

      Piłkarz w żółtej koszulce siedzi przy stole, na którym leży koszulka z nazwiskiem Bukari i numerem 2030. W tle widoczne są portrety innych zawodników oraz numery ich koszulek.
      Sprowadzenie Osmana Bukariego to transferowy rekord wszechczasów w EkstraklasieMartyna Kowalska/Widzew.commateriały prasowe
