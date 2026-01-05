Wiadomo, co z przylotem najdroższego piłkarza w historii Ekstraklasy. Klub potwierdza

Widzewiacy pojawili się w klubie w poniedziałek rano. I rozpoczęli badania, a po południu mają zaplanowany trening. A już ósmego stycznia wylecą na zgrupowanie do tureckiego Belek. Jak na razie Widzew pozyskał trzech zawodników. Największe emocje wzbudza pozyskanie Bukariego. Nieoficjalnie łódzki klub zapłacił za niego 5 mln euro. W historii Ekstraklasy nie było wyższego transferu do ligi.

Ghańczyk ostatnio grał w amerykańskiej MLS. Do Polski przyjechał tylko na chwilę, by 19 grudnia podpisać kontrakt, zrobić zdjęcia i udzielić wywiadu klubowym mediom. Potem wyjechał do ojczyzny, gdzie zaangażował się w społeczne działania. W Ghanie 26 grudnia otworzył fundację swojego imienia i zorganizował sportowe wydarzenie, w tym turniej piłkarski. 30 grudnia odbył się dzień z gwiazdami sportu, podczas którego przeprowadzono darmowe badania. A wszystko zakończyło się 2 stycznia piłkarską galą i ponownie diagnostyką zdrowotną.

Z upalnej Ghany do mroźnej Polski

Bukari podczas przerwy trenował i jeszcze w niedzielę w mediach społecznościowych opublikował film, na którym ściga się z byłym piłkarzem Wisły Kraków - Yaw Yeboahem. Widzewiak był minimalnie szybszy. I to właśnie dynamika ma być jednym z atutów Bukariego.

Według Krzysztofa Uflanda, dyrektora ds. PR i Komunikacji Widzewa, wszyscy trzej nowi zawodnicy spodziewani są na popołudniowym treningu. Oprócz Bukariego łódzki klub pozyskał Norwega Christophera Chenga z Sandefjord (około 900 tys. euro) i Duńczyka Lukasa Leragera z FC Kopenhaga. Z drużyną na razie pożegnali się Tonio Teklić i Samuel Akere. Obaj zostali wypożyczeni do NK Osijek, który prowadzi poprzedni trener łodzian - Żeljko Sopić.

Widzew po rundzie jesiennej jest tuż nad strefą spadkową, a w Pucharze Polski awansował do ćwierćfinału. Nowy właściciel nie żałuje pieniędzy - od lata na transfery wydano ponad 13 mln euro. I liczy, że wiosną klub rozpocznie marsz w górę tabeli.

