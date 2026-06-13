Wezwali policję na Wawel. Szukają świadków. 125 osób wylegitymowanych

W sobotę w godzinach porannych w Krakowie doszło do incydentu, który narusza porządek publiczny. Polska Agencja Prasowa, powołując się na komisarza Piotra Szpiecha informuje o zdarzeniu, które miało miejsce na Wawelu. Na murach Zamku Królewskiego zawisły wielkoformatowe flagi.

Te pojawiły się tam z inicjatywy kibiców Cracovii. Oprócz tego na bulwarach w okolicy Wisły odpalone zostały kolorowe race. To wszystko sprawiło, że na miejsce zdarzenia został wezwany patrol policji, który został poinformowany przez straż zamku na Wawelu.

Policja na Wawelu. Przerwane świętowanie

Rzecznik przekazuje, że policja na miejscu skontrolowała aż 125 osób, które zostały wylegitymowane przez funkcjonariuszy. Policjanci trzem osobom wręczyli mandaty o wartości 500 złotych za zakłócenie porządku publicznego. To jednak nie musi być koniec konsekwencji.

PAP donosi bowiem, że wobec pozostałych uczestników zdarzenia policja będzie prowadzić postępowanie za zakłócenie porządku publicznego oraz naruszenie przepisów porządkowych w miejscu publicznym. Policja zabezpieczyła monitoring i szuka świadków zdarzenia na Wawelu.

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Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP





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