Ważny transfer do Legii. Kosta Runjaić potwierdził. "Jest zakontraktowany"

Marc Gual przeniesie się do Legii Warszawa. Hiszpan obecnie gra w Jagiellonii Białystok, do której trafił z Dnipro Dniepropietrowsk. Po wybuchu wojny mógł jednostronnie zawiesić swój kontrakt z ukraińskim klubem i podpisać drugi z innym. Wybrał "Jagę", ale 30 czerwca jego umowa wygasa i zostałby on wolnym zawodnikiem. Tryb przypuszczający nie jest jednak przypadkowy, bo 27-latek 1 lipca oficjalnie zmieni barwy klubowe.