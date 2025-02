Ważna zmiana w Ekstraklasie. PZPN informuje, prezesi w końcu się doczekali

Polski Związek Piłki Nożnej robi co w swojej mocy, by jak najlepiej dbać o krajowe piłkarskie talenty. W tym celu między innymi funkcjonuje w PKO BP Ekstraklasie przepis o młodzieżowcu. Wywołuje on dosyć spore kontrowersje, ponieważ kluby nie dostają żadnych nagród za dawanie szans piłkarzom podczas spotkań o stawkę. Drużyny mogą być jednak karane, jeśli nie zrealizują zamierzonego celu, czyli minimum 3000 minut dla młodych graczy. Są to grzywny dosyć spore, bo zaczynają się od 500 tysięcy złotych, a kończą na 3 milionach.

