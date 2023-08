To będzie siódmy mecz poznańskich klubów od powrotu "zielonych" do Ekstraklasy. Dwa pierwsze, w których Warta była gospodarzem, odbyły się w oddalonym o 55 kilometrów od Poznania Grodzisku Wielkopolskim. Równo rok temu, z inicjatywy też władz miasta, derby Warta - Lech rozegrano na poznańskim stadionie, dzięki czemu na trybunach zasiadło blisko 19 tysięcy widzów, a w Grodzisku maksymalna pojemność wynosi ok. pięć tysięcy. A dodatkowo kibice zaoszczędzili czas i pieniądze na dojazd.

Niedawno oba kluby doszły do porozumienia, aby pojedynek derbowy, który pierwotnie miałby odbyć się w Grodzisku, rozegrać na Enea Stadionie. Jednorazową zgodę na zmianę miejsca rozegrania meczu wydała Warcie Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN.

Warta - Lech nie w Grodzisku Wielkopolskim, lecz ponownie w Poznaniu

"Tak jak w ubiegłym sezonie, derby Poznania, których gospodarzem będzie Warta, zostaną rozegrane na stadionie przy ul. Bułgarskiej. Zdecydowaliśmy się przenieść ten mecz z Grodziska Wlkp. głównie z myślą o kibicach, aby jak najwięcej ludzi mogło obejrzeć pojedynek dwóch najlepszych poznańskich drużyn w Ekstraklasie. Dla klubu jest to też decyzja biznesowa - więcej osób na trybunach oznacza bowiem wyższe wpływy do budżetu. Wierzymy w to, że wrześniowy mecz będzie przede wszystkim prawdziwym świętem sportowym w stolicy Wielkopolski" - powiedział członek zarządu Warty Maciej Wojdyło.

W przyszłym tygodniu ma rozpocząć się sprzedaż biletów na to spotkanie.

Warciarze już piąty sezon swoje mecze rozgrywają w Grodzisku, a na szybki powrót do Poznania się nie zanosi. Klub jednak dąży do tego, by w miejscu starego obiektu, powstał nowoczesny, kameralny stadion. Trwają prace projektowe, a do tego niedługo rozpocznie się budowa nowych boisk treningowych.

"Cieszymy się, że jest w mieście miejsce, w którym mogą się odbyć piłkarskie derby, ale nadal priorytetem dla Warty jest powrót do Poznania i możliwość rozgrywania oficjalnych meczów ligowych na nowym stadionie przy Drodze Dębińskiej" - podkreślił Wojdyło.

Mecz Warta - Lech odbędzie się 17 września o godz. 17.30. Sześć ostatnich spotkań ligowych pomiędzy tymi zespołami wygrał "Kolejorz". (PAP)

lic/ sab/

Paulina Czarnota Bojarska o aktualnej sytuacji w Ekstraklasie przed 6 kolejką oraz po meczu Rakowa Częstochowa. WIDEO / Paulina Czarnota Bojarska / INTERIA.TV

Mikael Ishak / Piotr Hawalej/Associated Press/East News / East News

Dzieci z Akademii Warty Poznań / INTERIA.PL