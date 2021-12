Warta Poznań powalczy dzisiaj o pierwsze domowe zwycięstwo w PKO Ekstraklasie w ramach 18. kolejki. Śląsk przegrał w trzech poprzednich grach wyjazdowych. Czy któraś drużyna sięgnie po komplet, a może Warta podzieli się punktami ze Śląskiem?



Warta - Śląsk. Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli

Zarówno Warta, jak i Śląsk borykają się w ostatnim czasie ze swoimi problemami. Warta to obecnie przedostatnia drużyna tabeli PKO Ekstraklasy z dorobkiem 12 punktów. Warta uzyskała tylko cztery "oczka" w pięciu minionych grach. Warta to najsłabsza drużyna w elicie, jeśli chodzi o mecze domowe. Warta uzyskała u siebie tylko pięć punktów i nie odniosła ani jednego zwycięstwa.



Śląsk to dziewiąta drużyna PKO Ekstraklasy i ma na koncie 24 punkty. Śląsk uzyskał tylko cztery "oczka" w pięciu ostatnich meczach. Śląsk Wrocław w dziewięciu grach wyjazdowych w obecnej edycji PKO Ekstraklasy uzyskał jedenaście punktów. Śląsk w trzech poprzednich grach na terenie rywali schodził z murawy pokonany.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PSG - AS Monaco 2-0 - SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports



W ostatniej kolejce Warta zremisowała u siebie 1-1 z Wisłą Kraków. Warta straciła szansę na komplet punktów i pierwszą wygraną na własnym obiekcie w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Śląsk nie sprostał na wyjeździe Górnikowi Zabrze i uległ 1-3.



Zdjęcie O 20:00 na żywo w poniedziałek! / Interia.pl / materiały prasowe

ZOBACZ TAKŻE: Warta mało strzela i mało traci, Śląsk odwrotnie. Będzie widowisko czy nie?



Spotkanie Śląsk - Warta na inaugurację sezonu 2021/22 w PKO Ekstraklasie zakończyło się remisem 2-2. Wówczas dla Śląska strzelali Pich i Exposito, natomiast dla Warty Grzesik i Czyżycki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inter Mediolan - Cagliari 4-0 - SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Warta - Śląsk. Gdzie oglądać transmisję tv i online live stream?

Mecz Warta - Śląsk odbędzie się w poniedziałek 13 grudnia. Początek spotkania o godzinie 18.00 Transmisja w tv na kanałach Canal+Sport oraz Canal+Sport 3.

Spotkanie Warta - Śląsk będzie można oglądać również online live stream na canalplus.com.

Mecz Warta - Śląsk "na żywo" na Sport.Interia.pl.

O której początek meczu Warta - Śląsk? Godzina 18.00 w poniedziałek

Transmisja TV meczu Warta - Śląsk: Canal+Sport oraz Canal+Sport 3

Stream online meczu Warta - Śląsk: canalplus.com

Relacja tekstowa Warta - Śląsk: Sport.Interia.pl