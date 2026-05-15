Walka o utrzymanie potrwa do ostatnich sekund. Matematycy wszystko wyliczyli

Na razie znamy tylko jednego spadkowicza - Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. W przedostatniej kolejce możemy poznać kolejnego, choć nie jest to bardzo prawdopodobne. Tu pokazujemy dolną część tabeli i zespoły zagrożone degradacją.

Tabela ze strony Ekstraklasa SA Ekstraklasa SA materiały prasowe

Terminarz 33. kolejki: Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, GKS Katowice - Jagiellonia Białystok, Korona Kielce - Widzew Łódź, Lechia Gdańsk - Legia Warszawa, Motor Lublin - Cracovia, Piast Gliwice - Raków Częstochowa, Radomiak - Lech Poznań, Wisła Płock - Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin.

Jeśli Arka miałaby spaść z ligi już w tej serii spotkań, musiałaby przegrać u siebie z Bruk Betem, Lechia Gdańsk wygrać (z Legią u siebie), a Korona Kielce zremisować z Widzewem. Najmniej prawdopodobna wydaje się porażka gdynian. Wygląda więc na to, że dwóch kolejnych spadkowiczów poznamy dopiero w ostatniej kolejce. Emocji nie powinno więc zabraknąć.

Może za to zmniejszyć się grono kandydatów do spadków. Zwycięzca meczu Korona - Widzew będzie niemal pewny utrzymania. Tak samo będzie, jeśli Cracovia wygra w Lublinie z Motorem, Piast Gliwice pokona Raków Częstochowa, a Pogoń Szczecin w Lubinie Zagłębie. Łatwo napisać, ale drużyny broniące się przed degradacją nie będą w tych meczach faworytami. Oczywiście w grę będzie wchodzić jeszcze sporo niuansów jak np. minitabela, gdy np. trzy drużyny będą miały równą liczbę punktów.

Piotr Klimek, który w opisie profilu ma "przede wszystkim matematyk. Nie znam się na kopaniu piłki" wylicza prawdopodobieństwo m. in. spadku czy mistrzostwa Polski. Według niego poza Bruk-Betem spadną Arka (87 proc. szans) i Lechia (35 proc.). Duże szanse, by znaleźć się w pierwszej lidze mają także Widzew (30 proc.) i Korona (23 proc.).

Rozwiń

Jeśli zespół ma 40 punktów i więcej, to prawdopodobieństwo drastycznie maleje. Cracovia (40 pkt) - 14 procent. 41 punktów mają Piast i Pogoń. Tu ryzyko spada odpowiednio do ośmiu i dwóch procent. W przypadku Motoru (0,4), Legii i Radomiaka właściwie nie istnieje, choć gdyby patrzeć tylko na liczbę punktów, to jest to możliwe.

Symuliga.pl daje jeszcze mniej szans Arce. Ryzyko spadku ocenia na 92,8 procent. Lechia ma 37 procent szans na degradację, a lepiej mogą poczuć się kibice Widzewa i Korony - odpowiednio 25,4 proc. i 23,6 proc. Ryzyko Cracovii to niespełna 13 procent., Piast 6, a Pogoni - 2. Niemal spokojny może być Motor (0,3), a według wspomnianego profilu Legia i Radomiak są już bezpieczne.

Rozwiń

Jeśli chodzi o kwestię mistrzostwa, to oba profile są zgodne. I dają Lechowi 96.7 proc. szans na tytuł. A do tego tylko Jagiellonia jest w stanie pokrzyżować plany mistrzom Polski. Tyle że to mało prawdopodobne (3,4 proc.). Miejsca w czołowej piątce i występów w europejskich pucharach niemal pewne są Jagiellonia (98,5 proc.), Raków (90 proc) i Górnik (93 proc. w TOP 5, a 100 proc. w pucharach po zdobyciu Pucharu Polski). Walka o piąte miejsce rozstrzygnie się między GKS Katowice (63,7 proc,), a Zagłębiem Lubin (48,7 proc.).

Rozwiń

Jedynie u Pawła Mogielnickiego, tówrcy strony 90minut.pl szanse Jagiellonii na odebranie tytułu Lechowi są większe, jednak nie przekraczają 10 procent. Także na dole tabeli są różnice. Tu "faworytem" na trzeciego spadkowicza jest Widzew (32,7 proc.), przed Koroną (25,2), a dopiero potem jest Lechia (22,7), która obecnie zajmuje miejsce spadkowe.

Widzew Łódź Foto Olimpik AFP

Trener Korony Kielce Jacek Zieliński Photo by FOTO OLIMPIK / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Lechia i Arka mają największe szanse, by dołączyć do pierwszego spadkowicza - Bruk-Betu Przemek Swiderski East News

Paulina Damaske: Gdy zaczyna się sezon reprezentacyjny, klubowe zdobycze schodzą na bok Polsat Sport