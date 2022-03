Mecz Lech - Raków zakończy niedzielne spotkania 24 kolejki Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek sędziego rozpocznie piłkarskie emocje, bo lider Ekstraklasy podejmuje trzeci zespół w tabeli, a oba dzielą zaledwie trzy punkty. Podział punktów nie wchodzi więc w grę. Mecz Lech - Raków transmisja tv i online: Gdzie oglądać? Lech - Raków transmisja "na żywo" na sport.interia.pl.

Mecz Lech - Raków: Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli Ekstraklasy

Gospodarze spotkania Lech - Raków zdobyli do tej pory 48 punktów i prowadzą w wyścigu o tytuł mistrza Ekstraklasy. Lech usiadł na fotelu lidera dzięki zwycięstwu z Pogonią Szczecin, pokonując bezpośredniego rywala w tabeli aż 3-0. Lech Poznań wciąż ma szanse na dublet, bo nie tylko jest liderem Ekstraklasy, ale we wtorek awansował również do półfinału Pucharu Polski. Do meczu Lech - Raków gospodarze podchodzą mając w Ekstraklasie już 42 bramki, z czego ponad trzydzieści zdobyło trio Ishak, Amaral i Kamiński.

Ostatnie wyniki Lecha Poznań w Ekstraklasie:

Pogoń Szczecin - Lech Poznań 0-3

Lechia Gdańsk - Lech Poznań 1-0

Lech Poznań - Bruk-Bet T. 5-0

Mecz Lech - Raków to dla gości wyjątkowa okazja, by punktowo zrównać się z liderem Ekstraklasy, z którym Częstochowian łączy bardzo wiele. Raków w Ekstraklasie ma tylko jedno zwycięstwo mniej od Poznaniaków, ma również tylko dwie strzelone bramki mniej. Goście zdobyli do tej pory 45 punktów, co jest niewątpliwą zasługą Ivi Lopeza. Hiszpan zdobył jedenaście bramek, do tego dołożył sześć asyst i wciąż liczy się w walce o króla strzelców Ekstraklasy z Mikaelem Ishakiem.

Ostatnie wyniki Rakowa w Ekstraklasie:

Raków Częstochowa - Wisła Płock 2-0

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1-1

Radomiak Radom - Raków Częstochowa 0-1

Ekstraklasa: Kiedy i o której mecz Lech - Raków?

Mecz Lech - Raków transmisja w niedzielę o 17.30.

Lech - Raków transmisja tv. Gdzie oglądać?

Lech - Raków transmisja tv na Canal+4k, Canal+Premium, Canal+Sport 3.

Ekstraklasa: Lech - Raków transmisja online live stream. Gdzie oglądać?

Lech - Raków transmisja online live stream na Polsat Box Go.

