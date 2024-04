Walczą o utrzymanie w Ekstraklasie. Kibice dostali dobre wieści

Piast Gliwice zaczął osiągać lepsze wyniki w PKO BP Ekstraklasie, co daje drużynie duże szanse na utrzymanie. Natomiast w poniedziałek nastąpił ciąg dalszy dobrych wiadomości. Z klubem nowe umowy podpisali bowiem dwa ważni piłkarze - Jorge Felix i Grzegorz Tomasiewicz. Obaj przedłużyli umowy na kolejny sezon, czyli zostaną przy Okrzei co najmniej do czerwca 2025 roku.