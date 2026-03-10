W Wiśle Kraków się uśmiechną. Pilny komunikat po odejściu Feio z Radomiaka

Zwrotu akcji nie było. Goncalo Feio po tym, jak został "uderzony" przez radnego Dariusza Wójcika po meczu z GKS-em Katowice, poinformował władze klubu, że chce odejść i więcej już nie poprowadzi już drużyny Radomiaka.

Jak powiedział, tak zrobił. Podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes Sławomir Stempniewski zakomunikował, że Goncalo Feio nie jest już trenerem Radomiaka Radom.

Sławomir Stempniewski w tym samym momencie podał nazwisko jego następcy. Będzie nim znany kibicom polskiej piłki Kiko Ramirez.

Były trener i dyrektor sportowy Wisły Kraków został pierwszym trenerem Radomiaka Radom

Na przestrzeni niemal całego 2017 roku, bo od 5 stycznia do 10 grudnia, Kiko Ramirez był trenerem Wisły Kraków. Hiszpański szkoleniowiec poprowadził "Białą Gwiazdę" w 38 spotkaniach i "wykręcił" w nich średnią na poziomie 1,42 punktu na mecz. Wisła wtedy grała w Ekstraklasie.

Po zwolnieniu z Wisły Kraków Kiko Ramirez pracował w Hiszpanii, Grecji i w Indiach. Później wrócił do "Białej Gwiazdy" w roli dyrektora sportowego. Jego kadencja przypadła na lata 2022-2024.

Choć Kiko Ramirez nie mówi po polsku, bardzo lubi nasz kraj i dobrze się w nim czuje. W 2025 roku zdecydował się więc dołączyć do sztabu Goncalo Feio w Radomiaku Radom w roli asystenta trenera.

Kiedy Goncalo Feio został zawieszony na pięć meczów (za sugerowanie arbitrom prowadzącym mecz jego drużyny popełnienia czynów o charakterze korupcyjnym) rolę pierwszego trenera przejął właśnie Kiko Ramirez.

Obserwatorzy polskiej piłki zastanawiali się więc, jaka przyszłość czeka Hiszpana po odejściu Goncalo Feio. Teraz już wiemy. To właśnie on przejmie posadę po Portugalczyku.

Prezes klubu Sławomir Stempniewski zakomunikował, że jedyną osobą, jaka opuści Radomiak w wyniku przykrej afery, jest Goncalo Feio. Cały jego sztab zostaje jednak bez zmian.

- Feio podjął osobistą decyzję o odejściu i my musimy ją oszanować. Tak samo my podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu pracy. Klub potrzebował naszej pomocy i my jesteśmy do jego dyspozycji - mówił na konferencji prasowej Kiko Ramirez.

Wcześniej Hiszpan dał do zrozumienia, że polubił nowe miejsce pracy. Teraz jego zadaniem będzie dowiezienie Radomiaka do końca sezonu 2025/26 na bezpiecznej pozycji w tabeli.

Kiko Ramirez Grzegorz Wajda East News

Goncalo Feio FOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Goncalo Feio Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

