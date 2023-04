W tym meczu było wszystko! Pełne trybuny, rzuty karne i niezwykła dramaturgia

To był wyjątkowy mecz dla całej społeczności skupionej wokół Pogoni Szczecin. Dzień wcześniej, w piątek, klub obchodził bowiem okrągłe, 75. urodziny. Kibice w stolicy Pomorza Zachodniego zmobilizowali się i wykupili wszystkie dostępne bilety. Na wysokości zadania stanął także pion organizacyjny "Dumy Pomorza", który zadbał o to, aby fani dostali tym razem coś więcej niż tylko rywalizację sportową. Były więc food trucki, zlot zabytkowych samochodów, muzyka serwowana przez DJ-a i wiele więcej. Piłkarze wybiegli z kolei na murawę w specjalnych, okolicznościowych strojach, nawiązujących do lat 90.