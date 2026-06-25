W rok z trzeciej ligi do Ligi Mistrzów. Polski diament zmienił klub

Podczas, gdy cały świat piłki patrzy na to, co wydarzy się na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku polskie kluby już szykują się do początku kolejnego sezonu. Część z nich zdecydowało się na gruntowną przebudowę kadry, inne na skromne zmiany. Wiadomo, że w Arce Gdynia nie zobaczymy jednego z polskich diamentów.

Po naprawdę udanej kampanii wiele mówiło się o możliwym transferze Oskara Kubiaka. Jak się okazuje, to nie były puste plotki bez pokrycia. Jeszcze przed końcem czerwca 19-latek oficjalnie opuścił Arkę Gdynia. Co więcej, zrobił to na rzecz klubu, który może reprezentować w Lidze Mistrzów.

Oskar Kubiak opuszcza Polskę. Przeniósł się do Czech

Reprezentant Polski do lat 20 w czwartek 25 czerwca oficjalnie został ogłoszony zawodnikiem czeskiej Slavii Praga. "Oskar Kubiak dołącza do Slavii. Reprezentant Polski w kategoriach młodzieżowych przechodzi z Arki Gdynia. Utalentowany, dziewiętnastoletni skrzydłowy podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Witamy w Slavii!" - czytamy.

- Oskar zaimponował nam przede wszystkim dynamiką, szybkością oraz umiejętnością stwarzania zagrożenia w fazie ofensywnej. To zawodnik, który potrafi zrobić różnicę w pojedynkach jeden na jednego i wnieść do zespołu dynamikę, jakiej szukaliśmy w naszej koncepcji gry - powiedział dyrektor Jakub Mares.

- To dla mnie ogromny zaszczyt. Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać kontrakt ze Slavią i nie mogę się doczekać debiutu w biało-czerwonej koszulce - przekazał sam Kubiak. 19-latek w minionym sezonie występił w Arce w 14 spotkaniach. Strzelił w nich trzy gole i raz asystował.

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